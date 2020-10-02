Başkan Gökhan Yüksel'den İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman'a Ziyaret

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette, halkın huzur ve memnuniyeti için belediye ile ilçe emniyet müdürlüğünün beraber gerçekleştirebileceği çalışmalar konuşuldu. Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında var olan uyumun bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini, vatandaşa en iyi hizmetin verilmesi ve sorunlarının çözümü noktasında her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Gökhan Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman'a görevinde başarılar dilerken kendisine Kartal heykelciği takdim etti. İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman da Başkan Gökhan Yüksel'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.