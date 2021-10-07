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Aydos Ormanı Çöplerden Arındırıldı

Belediye Ekipleri, Gün Boyu Süren Çalışmada Yüzlerce Kilo Çöp Topladı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ekim 2021 Perşembe 12:59
Aydos Ormanı Çöplerden Arındırıldı
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Aydos Ormanı’nda çöp toplama seferberliği başlatan Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ormana gelişigüzel atılan; plastik, cam, ambalaj kutuları ve diğer katı atıklar için hummalı bir çalışma başlatarak gün boyunca yüzlerce kilo çöp topladı.

25 Personel ve 3 Toplama Aracı Ormanlık Alana Gönderildi

25 personel ve 3 çöp toplama aracı ile Aydos Ormanı’nı tarayan ekipler, hem doğa hem de hayvanlar için risk oluşturan çöpleri ormandan uzaklaştırdı. Özellikle orman yangınlarına yol açması nedeniyle cam şişeleri arayarak toplayan ekipler, yatay hatlar oluşturarak ormanı tarayarak ilerledi.

“Vatandaşlardan Duyarlı Olmalarını Bekliyoruz”

Sık orman örtüsü nedeniyle zaman zaman zor anlar da yaşayan ekipler, gün boyunca yüzlerce kilo çöpü torbalayarak çöp kamyonlarına aktardı. İstanbul’un nadide yeşil alanlarından biri olan Aydos Ormanı’nda belirli aralıklarla temizlik yaptıklarını belirten Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, alanın büyüklüğü ve ormanda bazı yerlere ulaşmanın güçlüğü nedeniyle vatandaşlardan ormanda çöp bırakılmaması yönünde duyarlı olmalarını beklediklerini söyledi. Özellikle sıcak havalarda gelişi güzel ormana atılmış bir cam şişenin güneş ışığını bir mercek gibi odaklayarak kolaylıkla yangın çıkarabileceğini belirten ekipler, bırakılan diğer çöplerin hayvanlara da zarar verdiğini belirtti.

 

 KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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