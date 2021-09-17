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Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Kartal’da Başladı

Kartal Belediyesi’nin, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında organize ettiği spor aktiviteleri başladı. Bir hafta sürecek olan spor etkinliklerinden “Sabah Sporu” Kartal’ın iki farklı noktasında başladı. Açık havada düzenlenen etkinliğe Kartallı sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Eylül 2021 Cuma 09:46
Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Kartal’da Başladı
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Avrupa Birliği’nin bir girişimi olarak her yıl 16-22 Eylül günleri arasında kutlanan ve bu yılki teması 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' olan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bir dizi spor etkinliği düzenleyen Kartal Belediyesi, bir hafta boyunca devam edecek çeşitli etkinlikleri, açık havada gerçekleştirilen “Sabah Sporu” ile başlattı.

Kartal Belediyesi’ne ait Atalar Spor Tesisi ile Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda sabah 08.00’de uzman eğitmenler eşliğinde başlayan “Sabah Sporu” etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sporsever Kartallılar eğitmenler eşliğinde 1 saat boyunca ter döktü. Güne enerjik ve dinç başlamak isteyen sporseverler, hafif ısınma ile başladıkları spor etkinliğinde belirli hareketleri uzman eğitmen eşliğinde yaparak efor sarf etti.

Sabah Sporu etkinliği 18 ve 19 Eylül’de her iki merkezin yanı sıra Mehmet Ali Büklü Parkı’nda da gerçekleştirilecek. Atalar Spor Tesisi ve Bayram Demirkol Parkı’nda yapılan “Sabah Sporu” etkinlikleri ise 18,19 ve 21 Eylül’de sabah 08.00 ve 09.00 saatleri arasında yapılacak.

Kartal Dragos Su Sporları Merkezi, Atalar Mahallesi Spor Kompleksi, Bayram Demirkol Parkı ve Mehmet Ali Büklü Parkı’nda düzenlenecek olan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında; Sabah Sporu, Zumba, Bisiklet, Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları ve Ayak Tenisi Futbol Turnuvası spora gönül veren Kartallıları buluşturacak.

Toplu taşımanın, yürüme, bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi amacıyla organize edilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, birbirinden çeşitli spor etkinlikleri ile Kartallı komşularını buluşturacaklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm spor tutkunlarını etkinliklere katılmaya davet etti.

 

Kartal Belediyesi’nin, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında organize ettiği spor aktiviteleri başladı. Bir hafta sürecek olan spor etkinliklerinden “Sabah Sporu” Kartal’ın iki farklı noktasında başladı. Açık havada düzenlenen etkinliğe Kartallı sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Avrupa Birliği’nin bir girişimi olarak her yıl 16-22 Eylül günleri arasında kutlanan ve bu yılki teması 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' olan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bir dizi spor etkinliği düzenleyen Kartal Belediyesi, bir hafta boyunca devam edecek çeşitli etkinlikleri, açık havada gerçekleştirilen “Sabah Sporu” ile başlattı.

Kartal Belediyesi’ne ait Atalar Spor Tesisi ile Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda sabah 08.00’de uzman eğitmenler eşliğinde başlayan “Sabah Sporu” etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sporsever Kartallılar eğitmenler eşliğinde 1 saat boyunca ter döktü. Güne enerjik ve dinç başlamak isteyen sporseverler, hafif ısınma ile başladıkları spor etkinliğinde belirli hareketleri uzman eğitmen eşliğinde yaparak efor sarf etti.

Sabah Sporu etkinliği 18 ve 19 Eylül’de her iki merkezin yanı sıra Mehmet Ali Büklü Parkı’nda da gerçekleştirilecek. Atalar Spor Tesisi ve Bayram Demirkol Parkı’nda yapılan “Sabah Sporu” etkinlikleri ise 18,19 ve 21 Eylül’de sabah 08.00 ve 09.00 saatleri arasında yapılacak.

Kartal Dragos Su Sporları Merkezi, Atalar Mahallesi Spor Kompleksi, Bayram Demirkol Parkı ve Mehmet Ali Büklü Parkı’nda düzenlenecek olan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında; Sabah Sporu, Zumba, Bisiklet, Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları ve Ayak Tenisi Futbol Turnuvası spora gönül veren Kartallıları buluşturacak.

Toplu taşımanın, yürüme, bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi amacıyla organize edilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, birbirinden çeşitli spor etkinlikleri ile Kartallı komşularını buluşturacaklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm spor tutkunlarını etkinliklere katılmaya davet etti.

İstanbul Times Haber Ajansı

 

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