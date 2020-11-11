Atatürk Sevgisi Kartal’ı Sardı

“O Her Yerde” adını taşıyan ve Ata’nın fotobloklarından oluşan sergi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Kartal Meydanı ve Kartal’ın en işlek caddelerinden biri olan Ankara Caddesi’nde gerçekleştirildi.

Pandemi koşulları da dikkate alınarak açık havada düzenlenen sergi kapsamında Atatürk’ün farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarından oluşan fotobloklar, Kartal Meydanı ve Ankara Caddesi’ne yerleştirildi. Yoğun ilgi gören sergide vatandaşlar, Ata’ya olan sevgi, saygı ve minnetlerini, fotobloklar ile bol bol fotoğraf çektirerek gösterdi.

“O Her Yerde” sergisi, 12 Kasım Perşembe gününe kadar Kartal Meydanı ve Ankara Caddesi’nde görülebilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)