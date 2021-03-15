banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1555
ALTIN
419.212
DOLAR
7.5557
STERLİN
10.4974
EURO
9.0125
İstanbul'da Turist Sayısı, Yıllık Yüzde 67.1 Azaldı
İstanbul'da Turist Sayısı, Yıllık Yüzde...
Olur Mu Böyle Yasin ?
Son Dakika
Olur Mu Böyle Yasin ?
MHP'li Yağmur : MHP Demek Türkiye'nin Geleceği Demektir !
Son Dakika
MHP'li Yağmur : MHP Demek...
İmamoğlu'ndan Sağlık Çalışlanlarına Jest
İmamoğlu'ndan Sağlık Çalışanlarına Jest
Flaş Haber
Olur Mu Böyle Yasin ?
Kapat

3 Bin 607 Metrekarelik Alanda, 3 Yeni Parkın Yapımı Tamamlandı

Kartal Belediyesi, ilçenin daha yeşil ve modern bir görünüme kavuşması adına, atıl durumda olan 3 bin 607 metrekarelik alanda, 3 yeni parkın yapımını tamamlayarak, park sayısını 178’e çıkardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2021 Pazartesi 09:53
3 Bin 607 Metrekarelik Alanda, 3 Yeni Parkın Yapımı Tamamlandı
banner171

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Soğanlık Orta Mahallesi Alparslan Sokak, Yakacık Meydanı ve Gümüşpınar Mahallesi Yeniçağ Caddesi’nde toplamda 3 bin 607 metrekarelik atıl alanda, 3 yeni parkın yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Yeni parklarla birlikte Kartal Belediyesi ilçedeki park sayısını da toplamda 178’e çıkarmış oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Yeni parkları, yeşil alanları ve çocuk oyun alanlarını artırarak, ilçenin daha modern ve yeşil bir yapıya kavuşmasını sağlayan Kartal Belediyesi, ilçe genelindeki tüm parklarda yenileme ve bakım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

“Önceliğimiz Atıl Arazileri Yeşillendirmek”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da park yapım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini kaydederek; “İnsan odaklı yönetimi merkezine alan belediyemiz, komşularımızdan gelen talepler doğrultusunda, toplamda yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda, 3 yeni parkımızın yapımını tamamladı. Kartallı çocuklarımızın daha modern oyun alanlarına, kentimizin ise daha yeşil bir görünüme kavuşması bizler için önemli. Bugün, yaklaşık 500 bin nüfusa sahip olan ilçemizde yeşil alanları korumak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak zorundayız. Bu yüzden, özellikle atıl arazileri yeşillendirmek önceliğimiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize, özverili çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

 Kaynak: İstanbul Times Haber Merkezi (İTHA)

Son Güncelleme: 15.03.2021 09:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değerli Sağlık Emekçileri
Değerli Sağlık Emekçileri
Kartal Belediyesi’nden Sağlık Çalışanlarına Vefa Örneği
Kartal Belediyesi’nden Sağlık Çalışanlarına Vefa Örneği
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Kadın Personele Anlamlı Hediye
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Kadın Personele Anlamlı Hediye
Yenilenen Yolları ile Kartal’da Ulaşımda Konfor Dönemi
Yenilenen Yolları ile Kartal’da Ulaşımda Konfor Dönemi
Dünya Kadınlar Günü Kartal’da Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak
Dünya Kadınlar Günü Kartal’da Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

banner186

banner189

şişli escort - beylikdüzü escort - izmir escorts

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169