3 Bin 607 Metrekarelik Alanda, 3 Yeni Parkın Yapımı Tamamlandı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Soğanlık Orta Mahallesi Alparslan Sokak, Yakacık Meydanı ve Gümüşpınar Mahallesi Yeniçağ Caddesi’nde toplamda 3 bin 607 metrekarelik atıl alanda, 3 yeni parkın yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Yeni parklarla birlikte Kartal Belediyesi ilçedeki park sayısını da toplamda 178’e çıkarmış oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Yeni parkları, yeşil alanları ve çocuk oyun alanlarını artırarak, ilçenin daha modern ve yeşil bir yapıya kavuşmasını sağlayan Kartal Belediyesi, ilçe genelindeki tüm parklarda yenileme ve bakım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

“Önceliğimiz Atıl Arazileri Yeşillendirmek”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da park yapım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini kaydederek; “İnsan odaklı yönetimi merkezine alan belediyemiz, komşularımızdan gelen talepler doğrultusunda, toplamda yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda, 3 yeni parkımızın yapımını tamamladı. Kartallı çocuklarımızın daha modern oyun alanlarına, kentimizin ise daha yeşil bir görünüme kavuşması bizler için önemli. Bugün, yaklaşık 500 bin nüfusa sahip olan ilçemizde yeşil alanları korumak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak zorundayız. Bu yüzden, özellikle atıl arazileri yeşillendirmek önceliğimiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize, özverili çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Merkezi (İTHA)