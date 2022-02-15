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14 Şubat Sevgililer Günü, Kartal’da Festival Coşkusuyla Kutlandı

Kartal Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde birbirinden farklı ve renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festival tadında geçen etkinlikler ile Kartallılar, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü doyasıya kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Şubat 2022 Salı 09:47
14 Şubat Sevgililer Günü, Kartal’da Festival Coşkusuyla Kutlandı
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4 Farklı Noktada Birbirinden Renkli Etkinlikler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler, ilçenin 4 farklı noktasında Kartallılar’ın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kartal Belediyesi Hizmet Binası ile İstasyon ve Ankara Caddesi’nin yanı sıra Kadın Emeği Pazarı’nda gerçekleşen kutlama programları; keman resitali, kırmızı gül ve balon dağıtımıyla birlikte sıcak çikolata ikramı ile başladı.

Kartallı’lar, Sanatçı Murat Teker’in Seslendirdiği Şarkılara Eşlik Etti

Kutlama programının devamında sevilen sanatçılar; Murat Teker, Mehtap Meral ve ünlü sanatçı Aydilge sahne aldı. 23 Nisan Caddesi’nde gerçekleşen konserlerde, ilk olarak sahne alan isim Murat Teker oldu. Sanatçı Murat Teker sahne performansı boyunca, ‘Gamzedeyim Devam Bulmam’, ‘Gündüzüm Seninle’ gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Kartallılar, sanatçı Murat Teker’in seslendirdiği şarkılara eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.

Sevgililer Günü Kutlamaları, Ünlü Sanatçı Aydilge’nin Sahne Performansıyla Zirveye Ulaştı

Kartal’da, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları, ünlü sanatçı Aydilge’nin konseri ile zirveye ulaştı. ‘Sen misin ilacım?’, ‘Yangın Var’, ‘Kiralık Aşk’ gibi şarkılarını seslendiren ünlü sanatçının sahne performansı boyunca Kartallılar 14 Şubat Günü’nü şarkılarla doyasıya yaşadı.a

Konser sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sanatçı Aydilge’ye teşekkür plaketi takdim ederek; “Kartal Belediyesi olarak, İstanbul’un kültür-sanat merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sevilen sanatçımız bu özel günde adeta kulaklarımızın pasını sildi. Bizleri bugün yalnız bırakmayan sizlere ve sanatçımız Aydilge’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Sanatçı Aydilge ise, “Kartal Belediyesi ailesine ve tüm sevenlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bir daha Kartal’da sevgi ve aşk ile buluşmak üzere.” ifadelerini kullandı.

Kartal’da Sevilen Sanatçı Mehtap Meral Rüzgârı Esti

Programın son konserinde ise ünlü sanatçı Mehtap Meral, sevilen şarkılarıyla hayranları ile buluştu. Kartallılar konser boyunca, ünlü sanatçının seslendirdiği, ‘Kavak Yelleri’, ‘Sevdan Olmasa’ şarkılarına keyifle eşlik etti. Konser sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Mehtap Meral’e bir teşekkür plaketi takdim ederek; “Kartal Belediyesi olarak, unutulmaz bir Sevgililer Günü’ne ev sahipliği yaptık. Sanatçımız Mehtap Meral’e ve tüm sanatçılarımıza bugün bizlere eşlik ettiği için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki sevgi, iyi ki aşk var” ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı Mehtap Meral ise, Kartal Belediyesi’ne teşekkür ederek; “Bugün, aşk Kartal’da. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Kartal Belediyesi’ne ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

 

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