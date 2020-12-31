Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Ocak Ayı Programı Açıklandı

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde pandemi süresince alınan sosyal mesafe ve özenli sağlık tedbirleri çerçevesinde hazırlanan ve kısıtlı sayıda seyirciye sunulacak programlar saat 18.00 – 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Yeldeğirmeni Sanat 2021’nin ilk konserinde 8 Ocak Cuma akşamı Asena Akan Contempo’yu ağırlayacak. Caz vokali ve bas gitarist Asena Akan, bu konserde dinleyiciyi, çağdaş, minimalist ve atmosferik bir sound içinde pozitif titreşimlerle bağ kurduğu, duygunun ön planda olduğu bir yolculuğa davet ediyor. Yeldeğirmeni Sanat 2021’in ilk Çarşamba Klasikleri konserinde ise CelloPianoDuo 13 Ocak’ta sahne alacak. Naxos tarafından çıkarılan “Turkish Music for Cello and Piano” adlı CD albümleri olan ve Andante Kayıt Ödülü’ne sahip ikili viyolonselde Dilbağ Tokal ve piyanoda Emine Serdaroğlu yer alıyor.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi’nde bulunan merkezde konserlerin başlama saati 18.00. Programların biletleri bilet.kadikoy.bel.tr adresinden veya konser günü Yeldeğirmeni Sanat Merkezi gişesinden temin edilebilir.

OCAK PROGRAMI

YELDEĞİRMENİ’NDE CAZ

Asena Akan Contempo 08 Ocak Cuma 18.00

Sedef Erçetin Trio 15 Ocak Cuma 18.00

Ayşe Gencer Trio 22 Ocak Cuma 18.00

Yürüyen Merdiven 29 Ocak Cuma 18.00

ÇARŞAMBA KLASİKLERİ

CelloPianoDuo 13 Ocak Çarşamba 18.00

Lepidus Ensemble 20 Ocak Çarşamba 18.00

Gökçe Çiçek Resitali 27 Ocak Çarşamba 18.00