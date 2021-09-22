YELDEĞİRMENİ SANAT EKİM AYI PROGRAMINI AÇIKLADI

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat bir birinden renkli sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Sanatçıları sanatseverlerle buluşturan merkez, pek çok farklı disiplinden yaratıcı insanı fotoğrafla ilgili kültürel bir platformda bir araya getiren “212 Photography Istanbul”u ağırlıyor. İstanbul’un iki yakasındaki farklı mekânlarda sergiler, söyleşiler, atölye ve film gösterimleri gerçekleştiren “212 Photography İstanbul”un etkinlikleri kapsamında “Circesque” adlı fotoğraf sergisi Yeldeğirmeni Sanat’ta. Staged Photography alanında en ilham verici çağdaş sanatçılardan biri olarak kabul edilen İsviçreli sanatçı Christian Taliavini’nin fotoğraf sergisi 1 – 11 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilir. Sergi kapsamında kısa çağdaş film platformu olan Nowness’in seçkisinden oluşan 6 video – art gösterimi olacak. Özgün ve yaratıcı video içeriklerin derlendiği, insan hikâyelerini konu edinen Nowness seçkisinde yaşam, beden ve estetiği ön plana alan yaklaşımlar ve anlatılar yer alıyor.

Euplayy Uluslararası Piyano Yarışması’nın Jüri Üyeleri ve Genç Piyanistleri Konser Verecek

Yeldeğirmeni Sanat Ekim ayı programında Martha Argerich, Pietro De Maria, Nelson Goerner, Benedetto Lupo gibi dünyanın önde gelen sanatçılarının himayesinde çevrimiçi olarak düzenlenen Euplayy Uluslararası Piyano Yarışması Konserleri’ne ev sahipliği yapacak. Yarışmanın jüri üyeleri 20 Ekim Çarşamba, genç piyanistler ise 21 Ekim Perşembe saat 18.00’de piyano konseri verecek.

YSM’de Sanat Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Yeldeğirmeni Sanat’ta 22 Ekim Cuma akşamı sezonun ilk ‘Caz Yeli’ serisinde, konserlerinde teatral öğeler ve şaşırtıcı ses doğaçlamalarına yer veren caz sanatçısı Çağıl Kaya dinleyici ile buluşacak. Cumartesi Konserleri’nde flüt sanatçısı Nihan Atalay ve piyanist Beril Özyazıcı’nın birlikte kurdukları İpek Yolu Duo 23 Ekim’de sahne alacak. 27 Ekim Çarşamba Klasikleri’nde ise Duo Morpheus ile viyola sanatçısı Göknil Özkök Sezener ve piyanoda Elif Gökçe Tugrul bir resital gerçekleştirecek. Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Sahnesi 2021 - 2022 sezonu boyunca her ayın son cumartesi akşamı İstanbul Filarmoni Konserleri başlığı altında konserlere yer verecek. 30 Ekim’de gerçekleşecek serinin ilk konserinde genç yıldız piyanistlerden Kandemir Basmacıoğlu ve Türkiye’nin son dönemdeki en uzun soluklu oda müziği topluluklarından olan Nemeth Quartet yer alacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)