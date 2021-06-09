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Müsilajla Mücadele Seferberliği Caddebostan Sahilinde Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilaj (deniz salyası) kirliliğine yönelik en büyük deniz temizliği seferberliğini Kadıköy Caddebostan Sahili’nde başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Haziran 2021 Çarşamba 09:34
Müsilajla Mücadele Seferberliği Caddebostan Sahilinde Başladı
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Marmara Denizi’ne kıyısı olan bütün kentlerde aynı anda 15 noktada başlatılan temizlik çalışmalarının startı, İstanbul Caddebostan Sahili’nde düzenlenen bir törenle verildi. Tören’e Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve ünlü sanatçılar katıldı. 

MARMARA HEPİMİZİN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 il valiliği, il ve ilçe belediye başkanlıkları ve ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına Marmara Denizi Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin genelge gönderdi. Genelge kapsamında bugün İstanbul Caddebostan Sahili’nde startı verilen büyük deniz temizliği Bursa, Kocaeli ve İstanbul Pendik’in de içinde bulunduğu 15 noktada eş zamanlı başladı. Daha sonra Bakan Kurum ve beraberindeki heyet Caddebostan sahilinden tekneyle Marmara Denizi’ne açılarak yaşanan müsilaj kirliliğini yerinde inceledi. 

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