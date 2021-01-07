banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Esenyurt Yerel Hizmetler Müdürünü Ziyaret Ettik
Esenyurt Yerel Hizmetler Müdürünü Ziyaret...
Zeytinburnu Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı...
Son Dakika
Zeytinburnu Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı...
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Adı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Verilecek
Son Dakika
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin...
Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısından Gazetemize Ziyaret
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi İl Başkan...

Moda'ya Termosunla Git, Kahveni Yüzde 20 İndirimli İç

Kadıköy Belediyesi’nin tek kullanımlık kahve bardaklarının kullanımını azaltmak amacıyla başlattığı “Az Atık Çok Kahve” kampanyası Rasimpaşa’dan Caferağa’ya yayılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2021 Perşembe 13:04
Moda'ya Termosunla Git, Kahveni Yüzde 20 İndirimli İç
banner171

Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bulunan Karakolhane Caddesinde pilot çalışma olarak başlayan ‘Az Atık Çok Kahve’ uygulaması, Moda esnafının talepleri ve gelen olumlu tepkiler üzerine Caferağa’da da uygulanacak. Restoran arama ve keşif rehberi Zomato işbirliği ile düzenlenen kampanyada Karakolhane Caddesinde bulunan kafelere kendi termosu ve kupası ile giderek kahve alanlara yüzde 20 indirim uygulanıyor. Kahve atıkları da Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürlüğü personeli tarafından düzenli olarak kompost yapılmak üzere toplanıyor. Kadıköy’de bulunan tüm kafeler cevre.mudurlugu@kadikoy.bel.tr mail adresine mail atarak kampanyaya katılabilir.  

‘ATIKSIZ DÜKKAN’DAN 100TL’LİK ALIŞVERİŞE TERMOS HEDİYE

Kadıköy Feneryolu’nda uzun ömürlü, ambalajsız ve ekolojik ürünlerin yer aldığı “Atıksız Dükkan”dan 100TL’lik alışverişe termos hediye. Sınırlı süre, stoklarla sınırlı devam edecek kampanyaya Pvc pencere sistemleri üreten Winsa firması termos hediyesi ile destek veriyor. Rasimpaşa Mahallesi Karakolhane caddesinde başlatılan “Az Atık Çok Kahve” projesine destek olmak amacıyla başlatılan kampanyada Atıksız Dükkan’dan alışveriş teşvik edilerek tüketim alışkanlıklarının çevreye duyarlı yönde değişimi hedefleniyor. 

Kadıköy Feneryolu’nda bulunan Atıksız Yaşam Pazarı’nın içinde tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü, ambalajsız ve ekolojik ürünlerin yer aldığı ‘Dükkan’dan yerel tohumlardan üretilmiş, mevsiminde temin edilebilecek sağlıklı gıdaların yanı sıra; günlük yaşam, temizlik, kişisel bakım ve mutfak eşyaları gibi uzun ömürlü ve ekolojik ürünler yer alıyor.   Ambalajsız veya geri dönüştürülebilir ambalajlarla satılan ürünler, tercihe göre cam kavanoz, bez torba veya evden getirilecek kaplarla tüketiciye sunuluyor. Kadıköy Belediyesi’nin Atıksız Yaşam Hareketi kapsamında Rasimpaşa Mahallesi Karakolhane caddesinde başlattığı bir diğer proje olan “Az Atık Çok Kahve” projesi de bu bütüncül politikanın bir ayağını oluşturuyor. Karakolhane caddesinde başlayan, talep üzerine Moda’da projeye katılmak isteyen kafelerde de uygulanacak olan projede, tek kullanımlık bardaklar yerine termosu ile gelen müşterilerine yüzde 20 indirim yapılıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Ocak Ayı Programı Açıklandı
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Ocak Ayı Programı Açıklandı
Kadıköy’de Asgari Ücret ve Kadın Cinayetleri Protesto Edildi!
Kadıköy’de Asgari Ücret ve Kadın Cinayetleri Protesto Edildi!
Kadıköy Belediyesi'nden Uzaktan Eğitime 'Soru Bankası' Desteği
Kadıköy Belediyesi'nden Uzaktan Eğitime 'Soru Bankası' Desteği
Pandemide Açık Havada Spor Zamanı
Pandemide Açık Havada Spor Zamanı
Kadıköy Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı VII. Fazına Kabul Edildi
Kadıköy Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı VII. Fazına Kabul Edildi

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169