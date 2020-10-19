Menopoz Dönemini Rahat Geçirmek Mümkün

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nilgün Tandoğan ve diyetisyen Figen Fişekçi Üvez yaşam tarzında yapılacak birkaç değişiklikle bu dönemi daha rahat geçirmenin mümkün olduğunu anlattı.

Menopoz yumurtalık fonksiyonlarının kaybı sonucu adetlerin sona ermesi anlamına geliyor. 45-55 yaş arası kadınlarda ateş basması, uyku sorunları, regl düzensizlikleri, sık idrara çıkma gibi belirtilerle kendini gösteren menopoz dönemini yaşam tarzında yapılacak birkaç değişikliklerle rahat geçirmek mümkün. Kemik erimesinin hızlandığı bu süreçte, kadınların beslenme düzeni, düzenli egzersiz ve doktor kontrollerine özen göstermesi gerekiyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

“KADINLARIN EN VERİMLİ OLDUĞU BİR DÖNEM”

Kadınların daha rahat bir menopoz dönemi geçirmesi için önerilerde bulunan Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nilgün Tandoğan, “Bu süreçte periyodik jinekolojik muayene çok önemli. Meme muayenesi ve rahim ağzı kanser testi rutin olarak yapılmalı. Biz tanı koymak için hormon düzeylerini değerlendiriyoruz ve menopoz geçiş dönemi ise – gerekiyorsa - tedaviye geçiyoruz.” dedi. Menopozun ‘hastalık değil doğal bir süreç’ olduğunun altını çizen Tandoğan “İnsan hayatının uzaması nedeniyle kadınların menopozda geçirdiği süre uzamaya başladı. Eskiden kadınlar menopoza girdiğinde yaşlandığını düşünüyordu ama şimdi yaşam süresi uzadı. Vücutta çok fazla değişiklik söz konusu değil.” Dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulunan Tandoğan “Beslenme şekli, kilo, sigara, alkol, kafein tüketimi önemli. Düzenli egzersiz yapmayı öneriyoruz. Günlük yarım saatlik ya da haftada 3 gün birer saatlik yürüyüş ve bisiklet gibi egzersizlerin yapılması gerekir. Kas ve kemikleri kuvvetlendiren ağırlık kaldırma ve germe egzersizleri de ileriki süreçte kemik erimesine karşı koruyucu olacaktır.” dedi. Menopozun korkulacak bir durum olmadığını, doğal bir süreç olduğunu vurgulayan Tandoğan, “Kadınlar aktivitelerine dikkat ederek, yaşam tarzlarını değiştirerek, bunun olması gereken bir süreç olduğunu bilerek daha rahat menopoz geçireceklerdir. Toplumsal açıdan üretkenlik devam ediyor. Aile ve toplum açısından kadının rolü, tecrübesi ve bilgisi de eklenince daha da önem kazanıyor. Hatta en verimli, kadının deneyim ve tecrübesinin en yoğun olduğu, aile ve toplum açısından en değerli dönem olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.

“MENOPOZ DÖNEMİ DOĞAL BİR SÜREÇTİR”

Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde diyetisyen Figen Fişekçi Üvez ise “Menopoz dönemi ergenlik dönemi kadar doğal bir süreçtir. Ergenlik döneminde ostrojen hormonunun azalmasıyla ortaya çıkan yumurtlamanın sonlandığı dönemdir menopoz. Bu dönemde kadınların en büyük şikayeti, göbek bölgesinde yağlanma ve kilo almadır çünkü ostrojen hormonunun metabolizmanın hızı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bunun dışında kemik erimesiyle ilgili şikayetler artabilir. Onun dışında kolestrol seviyelerinde artış söz konusu olabiliyor. Bu dönemde kadınların kalp sağlığıyla ilgili daha dikkatli olmaları gerekiyor. Beslenme konusunda şekerli ve unlu ürünlerden uzak durmak, yeteri kadar su içmekgerekir. Kolestrol seviyesini dengede tutmak için hayvansal kaynaklı gıdalardan uzak durmak gerekir.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)