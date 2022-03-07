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Küçükçekmece’de Dolu Dolu 8 Mart Programı

Küçükçekmece Belediyesi, hayatın her alanında mücadeleleriyle örnek olan kadınlara özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir dizi etkinlikle kutluyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 09:17
Küçükçekmece’de Dolu Dolu 8 Mart Programı
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Sergiden, söyleşiye, konserden, kokteyle pek çok programın düzenleneceği Kadınlar Günü’nde, toplumun her kesiminden kadın, kültür ve sanat etkinliklerinde bir araya gelecek. 

Başkan Kemal Çebi: Eşitlik olmadan, kent adaletinden bahsedemeyiz.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bireylerin özgürlüğüne, toplumsal cinsiyet eşitliğine, çevrenin korunması  gerekliliğine ve en önemlisi kent adaletine inandım. İnanıyorum ki insan hakları değerlerinin yerelde hayat bulmasını sağladığımız zaman, o kent hepimiz için yaşanası bir kent olacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana eşit bir kent kurma gayesi ile verdiğimiz mücadelede bizimle yürüyen tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Eşitlik olmadan, kent adaletinden bahsedemeyiz. Kadınların, hayatın tüm alanlarında daha etkin olmalarını sağlayacak şartları hazırlamaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Nâzım Hikmet’in Yeğeni Ayşe Yaltırım’dan “Ve Kadınlar” Sergisi

Bu kapsamda, 7 Mart Pazartesi günü saat 17. 00’de Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet’in yeğeni, Celile Hanım’ın torunu, sanatçı Ayşe Yaltırım’ın "Ve Kadınlar..." başlıklı resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. 

Başarı Bizim Ruhumuzda Var Diyen Milli Sporcular Küçükçekmece’de Genç Kızlara İlham Olacak!

SKSM, sergi açılışının ardından alanında başarılarıyla isimlerinden söz ettiren Milli Basketbolcu Merve Aydın, Milli Voleybolcu Saliha Şahin, Milli Karateci Serap Özçelik Arapoğlu ve Galatasaray Kadın Futbol Teknik Direktörü Nurcan Çelik’in katılımıyla “Başarı Bizim Ruhumuzda Var!” konulu söyleşiye ev sahipliği yapacak. 

8 Mart’a Özel, 50. Sanat Yılında Selda Bağcan Konseri

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediyenin farklı birimlerinde çalışan kadın personeli sabah kahvaltısında ağırlayacak. Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Selda Bağcan ise 8 Mart akşamı saat 20.00’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde en sevilen şarkılarını kadınlar için söyleyecek. 

Gazeteci –Yazar, İnsan Hakları Savunucusu Zeynep Oral ise bu anlamlı güne özel, “Kadın Olmak” konulu söyleşiyle 11 Mart saat 13.00'de  Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelecek.

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