banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1411.75
ALTIN
531.46
DOLAR
9.1843
STERLİN
12.6091
EURO
10.6893
Bakırköy Adliyesinde Komedi
Son Dakika
Bakırköy Adliyesinde Komedi
Tacettin Akdağ İstanbul Bakkallar Odası Başkan Adayı
Tacettin Akdağ İstanbul Bakkallar Odası...
Başkan Halkın Gönlünü Nasıl Kazanmayı Başardı ?(VİDEOLU)
Son Dakika
Başkan Halkın Gönlünü Nasıl Kazanmayı...
İBB, Merhum Canlı’nın Adını Gümüşhane’de Yaşatacak
İBB, Merhum Canlı’nın Adını Gümüşhane’de Yaşatacak
Flaş Haber
Bakırköy Adliyesinde Komedi
Kapat

Kadıköy’de Gezici Aşevi Hizmete Girdi

Kadıköy Belediyesi, ilçeyi olası afetlere hazırlamak için yaptığı çalışmalar kapsamında bünyesine gezici aşevi aracını kattı. Gezici aşevi, tek seferde 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtma kapasitesinde hizmet verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ekim 2021 Perşembe 09:34
Kadıköy’de Gezici Aşevi Hizmete Girdi
banner171

Kadıköy Belediyesi’nin bünyesine kattığı gezici aşevi, doğal afet ve acil durumlar halinde sıcak yemek dağıtacak. Araçta incelemelerde bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaptığı açıklamada İstanbul’un deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatarak Kadıköy’ü depreme hazırladıklarını söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü:  

 “İhtiyaç sahibi yurttaşlarımıza, komşularımıza, Kadıköy’de yaşayan ya da Kadıköy’de anlık bulunan İstanbullu komşularımıza hızlı bir şekilde hizmet edebilmek için bünyemize kattığımız Gezici Aşevi’nin en önemli görevi Kadıköy’ü depreme hazırlamak. Bilim insanlarının söylediği İstanbul depremi gerçeğinden yola çıkarak, göreve başladığım günden beridir Kadıköy Belediyesi’ni deprem sonrasına hazırlama çalışmalarımı sürdürüyorum. Bunun en önemli unsurlarından birisi de Gezici Aşevi. Kadıköy Belediyesi olarak olası İstanbul depremi sonrasında komşularımızın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gezici aşevini hizmete sunduk. Deprem sonrasında insanların yemeğe ulaşması, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi çok zor olacak. Pratiklerimizde de bunu gördük. En son İzmir depreminde, buradan giden arama kurtarma ekibi arkadaşlarla birlikte ben de oradaydım; böyle bir aşevine ihtiyaç olduğu çok aşikârdı. Hızlıca projesini çizdik, yaptırdık ve bugün itibariyle Kadıköylülerin hizmetine sunuyoruz.  

Bir aşevi daha yapma planlarımız var. Çünkü Kadıköy nüfusu, deprem sonrası etkilenecek alanda ve bir gezici aşevinin yetmeyeceği düşüncesindeyiz. Bunlara paralel olarak bu tırların hemen yanında duracak daha küçük mobil ikram araçlarımız var, onlar zaten hizmete başlamıştı. Ege’de çıkan yangınlar sırasında oraya gitti. Kastamonu, Ordu, Sinop, Rize’deki sel felaketlerinde de orada görev yaptı. Şu an Kadıköy’ün değişik yerlerinde görev yapıyorlar. Her gezici aşevinin arkasında bunlar da olacak ve aşevi tırında pişen yemekleri daha uzak noktalara taşıyacaklar. Umarım bu aşevi tüm belediyelere de örnek olur. Biz bunun çoğalmasını istiyoruz. Bu büyük bir ihtiyaç.” dedi.

3 bin kişilik sıcak yemek yapma kapasitesine sahip 13 metre uzunluğundaki araçta 5 adet yemek pişirme kazanı, 2 adet soğuk hava deposu, fırın, yemek dağıtma tezgahı ve mutfak el aletleri bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası Footvolley Turnuvası Üçüncü Etabı Türkiye’de Oynanacak
Uluslararası Footvolley Turnuvası Üçüncü Etabı Türkiye’de Oynanacak
Daha İyi Bir Gelecek İçin “TARIM ZİRVESİ”
Daha İyi Bir Gelecek İçin “TARIM ZİRVESİ”
Kadıköy Plak Günleri Başlıyor
Kadıköy Plak Günleri Başlıyor
Kadıköy Çizgi Festivali Başladı
Kadıköy Çizgi Festivali Başladı
Yeldeğirmeni Sanat Ekim Ayı Programını Açıkladı
Yeldeğirmeni Sanat Ekim Ayı Programını Açıkladı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169