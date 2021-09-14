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Kadıköy Yarı Maratonu'nda Sporcular  Şiddete Karşı Koşacak

Kadıköy Caddebostan Sahili hafta sonu “Şiddete Karşı Koş” sloganıyla düzenlenen Kadıköy Yarı Maratonu ve Spor Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Maraton 18 Eylül Cumartesi günü birbirinden renkli spor etkinlikleriyle dolu festivalle başlayacak. 19 Eylül Pazar günü ise 10K ve 21K koşusu festival alanından start alacak ve sporcular şiddete karşı koşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2021 Salı 09:58
Kadıköy Yarı Maratonu'nda Sporcular  Şiddete Karşı Koşacak
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Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy Caddebostan sahilinde 18 – 19 Eylül tarihlerinde düzenlediği maratona Maltepe ve Kartal Belediyesi de destek veriyor. “Kadıköy Yarı Maratonu ve Spor Festivali” birbirinden farklı spor dalları ve etkinliklerin yer aldığı spor festivaliyle 18 Eylül Cumartesi günü açılışını yapacak. Festivale katılanlar uzman eğitmenler eşliğinde spor, yoga yapacak ve müzik eşliğinde dans edecek. Saat 10.00 – 22.00 arası gerçekleşecek birinci gün programında bir de çocuk koşusu olacak. Çocuklara 500 metrelik parkurda, uzman koşucular eşlik edecek.

Kadıköy Yarı Maratonu’nda Geri Sayım Başladı

Festivalin en önemli etkinliklerinden birisi de Kadıköy Yarı Maratonu olacak. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile 2.23 Organizasyonun yürüttüğü maraton 19 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Paralimpik sporcuların da yer aldığı yarışmada koşu severler doğaya, kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yapılan şiddete dur demek için koşacak.

Sabah saat 07.00 itibariyle trafiğe kapanacak caddede önce patencilerin yarışı renkli görüntülere sahne olacak.  Saat 09.00 itibariyle ise 10K ve ardından da 21K koşusu başlayacak. Yaklaşık 2 bin 500 sporcu çip takip sistemi ile araçsız ve trafiksiz ortamda yarışma imkanı bulacak.

Yarış, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde bulunan Caddebostan etkinlik alanı önünden start alacak ve Kartal istikametinde devam edecek. Koşucular Turgut Özal Bulvarı üzerinden ilerleyecek; Cevizli Orduevi önünden dönerek başlangıç noktasına varacak. 

Program Akışı

18 Eylül 2021 Cumartesi/Festival Programı

10:00 - 17:00  Spor Festivali

17:30 - 18:00 Çocuk Koşusu

18:00 - 19:30 Dj Performans

19 Eylül 2021 Pazar/Yarış Programı

07:00 - 08:00  Paten Yarışı

09:00 - 12:30 10k Koşu - 21k Koşu

13:00 - 14:30 Ödül Töreni

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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