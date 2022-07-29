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Kadıköy Kalamış’ta Kadınlar Futbolu Heyecanı

Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı, 31 Temmuz Pazar günü “Kızlar Sahada” turnuvası ve ardından Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası final maçının dev ekranda gösterimi ile kadınlar futbolu etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2022 Cuma 11:17
Kadıköy Kalamış’ta Kadınlar Futbolu Heyecanı
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Kadıköy Belediyesi ve futbolun sadece erkekler tarafından oynanan bir oyun olduğuna yönelik ön yargıları kırmak amacıyla kurulan Kızlar Sahada oluşumunun birlikte organize ettiği “Kızlar Sahada” turnuvası 31 Temmuz Pazar günü Kalamış Atatürk Parkı’nda yapılacak. Beş takımın mücadele edeceği turnuvanın ilk maçı saat 10.00’da başlayacak. Son maçın 18.00’de oynanacağı turnuvada bütün takımlara madalya verilecek.

AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN DEV EKRAN KURULACAK

Çeyrek final maçında Hollanda’yı 5-1 ve yarı final maçında İsveç’i 4-0 gibi net skorlarla geçen İngiltere’nin final maçındaki rakibi ise Almanya. Çeyrek finalde Avusturya’yı 2-0 yenen Almanya, yarı finalde ise Fransa’yı 2-1 geçti. 1994 yılından itibaren 17 kez karşılaşan iki takım arasındaki maçlarda İngiltere 2 kez, Almanya ise 12 kez galip gelirken 3 kere de beraberlik yaşandı. 31 Temmuz Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nın final maçı, Kalamış Atatürk Parkı’nda kurulan dev ekranda canlı yayınlanacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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