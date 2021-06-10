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Kadıköy Enerjisini Güneşten Alıyor

Kadıköy Belediyesi güneş panelleri ile kentin enerji ihtiyacını gidermek için Yenilenebilir Enerji projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Haziran 2021 Perşembe 09:35
Kadıköy Enerjisini Güneşten Alıyor
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Kadıköy Belediyesi dünyanın ortak sorunu haline gelen küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planı hazırlamış ve bu planda 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmayı duyurmuştu. Bu hedefin yüzde 6’sı ise, belediye binalarına ve alanlara yapılacak yenilikçi ve yenilenebilir enerji projeleri ile gerçekleşecek. Projelerin ilki, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin çatısına kurulacak güneş panelleriyle hayata geçecek. Kurulan paneller sayesinde, binanın enerji ihtiyacı güneşten alınacak. Belediyenin hedefi 2024 yılı sonuna kadar kurum binalarında 1 megawatt yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirerek, 700 ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasını sağlamak ve 2030 yılı sonuna kadar da bunu 2,5 megawatta çıkartmak.
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