Kadıköy'den Van'a Yardım Eli

Van’ın Başkale ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından harekete geçen Kadıköy Belediyesi, içinde erzak ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırını Van’a gönderdi.

Bir yandan, gönderdiği ekip ve afet müdahale araçları ile yangın noktalarında destek çalışmalarını sürdüren belediye, Van’da yaşanan sel felaketi için de organize oldu. Afet noktasından gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yardım hazırlıkları başlatıldı. İçinde bebek bezi, battaniye, yorgan, kıyafet ve gıda malzemeleri bulunan 1300 koli, afet noktasına gönderildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)