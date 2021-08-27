Kadıköy'den Bağımsızlığa Uzanan Ezgiler

Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 99. yıl dönümünü anmak için Kadıköy’de açık hava halk konseri gerçekleşecek. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği kutlama etkinliğinde opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke sahne alacak. Burçin Büke’nin piyanistliğinde, Güvenç Dağüstün Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Bağımsızlığa Ezgiler adlı konser 30 Ağustos Pazartesi, saat 21.00’de, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda. Konserin ücretsiz davetiyeleri Özgürlük Parkı’ndaki Amfi ve Tepe Sahne gişelerinden 14.30 – 20.30 saatleri arasında temin edilebilir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)