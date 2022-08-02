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Kadıköy'de Kadınlar Futbolu Heyecanı

Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile pazar günü Kalamış Atatürk Parkı’nda “Kızlar Sahada” futbol turnuvası gerçekleşti. Parka kurulan dev ekranda Avrupa Futbol Şampiyonası final maçına Kadıköylüler yoğun ilgi gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ağustos 2022 Salı 09:08
Kadıköy'de Kadınlar Futbolu Heyecanı
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Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı, Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final gününde kadın futbolseverlere ev sahipliği yaptı. "Kızlar Sahada" futbol turnuvası ile başlayan etkinlikler, "Futbol Kadın ve Sporda Eşitlik" başlıklı panel ve Kalamış Atatürk Parkı'na kurulan dev ekranda Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final maçı canlı yayını ile devam etti.

Kadıköy Belediyesi ve Kızlar Sahada oluşumunun birlikte organize ettiği “Kızlar Sahada” turnuvası Pazar günü Kalamış’ta yapıldı. Turnuvayı İstanbul Barosu’nun kadın futbol takımı kazandı. Platformun futbol turnuvasına 5 kadın takımı katılırken ilk maç sabah saat 10.00’da başladı. Turnuva sonrasında katılımcı takımlar ‘Önyargıları Yıkıyoruz’ pankartıyla sahaya çıkarak birbirlerini tebrik etti.

“SPORDA EŞİTLİK PANELİ”
Turnuva sonrasında ise gazeteci Didem Dilmen, akademisyen İlknur Hacısoftaoğlu ve teknik direktör Nurcan Çelik’in katılımıyla ‘Futbol Kadın ve Sporda Eşitlik Paneli’ gerçekleşti. İzleyicilerin takip ettiği panelde konuşmacılar, kadınların sporda yaşadıkları toplumsal cinsiyet eşitsizliğini örnekleriyle anlatırken çözüm yollarına da değindiler.

KADINLAR FİNALİ İZLENDİ
Kalamış’taki bu hareketli gün Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nın İngiltere ile Almanya arasında oynanan final maçının dev ekrandan hep beraber izlenmesiyle son buldu. Kadıköy Belediyesi’nin, Filenin Sultanları’nın maçlarıyla başlattığı ve Kadıköylülerden büyük ilgi gören dev ekrandan toplu maç izleme etkinliği yine kalabalık bir kitleyle gerçekleştirildi. Heyecanın tavan yaptığı ve finale yakışır biçimde uzatmalara giden karşılaşmayı turnuvaya ev sahipliği de yapan İngiltere, Almanya’yı 2-1 yenerek kazandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

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