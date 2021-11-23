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Kadıköy'de kadına yönelik şiddete dikkat çeken proje

Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik üreticisi Mossby’nin kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için “Kadıköy Yaşatır” sloganıyla geliştirdiği sosyal sorumluluk projesi ilgi çekiyor. Proje için hazırlanan sloganlar ve mottolar, sokak tabelalarına, brandalarla sokaklara ve stencil tekniğiyle duvarlara uygulandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2021 Salı 11:03
Kadıköy'de kadına yönelik şiddete dikkat çeken proje
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadıköy sokaklarında bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçti. Proje, Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik üreticisi Mossby tarafından “Kadıköy Yaşatır” sloganıyla geliştirildi. Proje kapsamında, kadına yönelik şiddete dikkat çekecek ve farkındalık yaratacak içerikte sloganlar ve mottolar hazırlandı. Hazırlanan içerikler sokak tabelalarına, brandalarla sokaklara ve stencil tekniğiyle duvarlara uygulandı. Alışılmışın dışında taktiklerle uygulanan sloganlara Kadıköy’ün sokaklarında beklenmedik yerlerde ve zamanda rastlamak mümkün.  

KADIKÖY’DE SOKAK İSİMLERİ PROJE SÜRESİ BOYUNCA GEÇİCİ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Projenin hedefi 2021 yılında yaşanan kadın cinayetlerine sokak isimleri ile dikkat çekmek ve gündeme getirmek. Neredeyse her gün karşılaşmaya başladığımız kadın cinayetlerine dikkat çekmek için, Kadıköy’ün sokak tabelalarına “Sesimizi hiçbir zaman alçaltmayacak, karanlık zihniyetlerinize karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Şiddet Çıkmazı.”, “Ne giydiğime karışamazsın. Özgürlük Çıkmazı.” gibi slogan ve sokak isimleri uygulaması proje süresi boyunca geçici olarak yerleştirildi. Proje #Vazgeçmiyoruz söylemi ve kısa videolarla da 24 Kasım günü sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla etkileşim sağlayarak farkındalığı arttırmayı hedefliyor. 

SÜREYYA OPERASINA DEV BRANDA ASILDI

Proje kapsamında hazırlanan dev branda, Kadıköy Süreyya Operası’na asıldı. Branda’da “Kadınların katledildiği, şiddet gördüğü, ötekileştirildiği bir düzene alışmayacağız.” sloganı, görenlerin dikkatini çekti.

KADIKÖY YAŞATIR

Proje, trafik levha uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Örneğin ilçede bulunan DUR tabelaları: Şiddete Dur De, Adaletsizliğe Dur De, Baskıya Dur De, Kadın Cinayetlerine Dur De; YÖN tabelaları: Tek Yön Adalet, Tek Yön Eşitlik, Tek Yön İstanbul Sözleşmesi gibi sloganlarla farkındalık çalışmasının parçası oldu. Kadıköy’ün duvarlarında da stencil tekniğiyle “Son 1 Yılda 328 Kadın Cinayeti İşlendi.” yazısı görünür olacak. 

KADINA ŞİDDETE DUR DEMEK İÇİN SEN DE FARKINDALIK PROJESİNE KATILABİLİRSİN

Projenin yaygınlaştırılarak, kadına şiddete karşı dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 24 Kasım Çarşamba günü, Kadıköy Belediyesi’nin ve Mossby’nin Mossbyishere sosyal medya hesaplarından #KadıköyYaşatır, #İstanbulSözleşmesiYaşatır ve #Vazgeçmiyoruz etiketiyle fotoğraf, kısa videolar ve sloganlarla paylaşım yapılacak. 

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