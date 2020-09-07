Kadıköy'de Havai Fişek Kullanımı Yasaklandı

Kadıköy Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısı bugün gerçekleşti. Gündem maddeleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün teklif ettiği havai fişek kullanımının yasaklanması ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugüne kadar hiçbir etkinliğimizde havai fişek gösterisi yapmadık. Bundan sonrası için de, Kadıköy’de kullanılmaması adına, bugün Eylül ayı ilk meclis toplantımızda gündemimize aldık. Her canlının yaşam hakkına saygılı bir belediye olarak, gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim.” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN NİKAH ÜCRETİ ALINMAYACAK

Mecliste görüşülen bir diğer madde de pandemi sürecinde büyük özveri ile hizmet veren sağlık emekçileri içindi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklif ettiği maddeye göre kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık emekçilerinin nikah işlemlerinden ücret alınmayacak.