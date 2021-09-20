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Kadıköy Çizgi Festivali Programı Belli Oldu

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle ara verdiği Kadıköy Çizgi Festivali bu yıl 24 Eylül’de Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenecek. Kaan Ertem’e ithaf edilen festival çizer söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara birbirinden renkli etkinliklerle 26 Eylül’e kadar devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2021 Pazartesi 10:42
Kadıköy Çizgi Festivali Programı Belli Oldu
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Kadıköy Belediyesi'nin 2016 yılında hizmete açtığı Hasanpaşa Mahallesi’ndeki Karikatür Evi, sadece Kadıköylülerin değil tüm İstanbulluların uğrak merkezlerinden biri haline geldi. Kadıköy Belediyesi  Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün ilkini 2019’da KADFEST Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri kapsamında gerçekleştirdiği festivale, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ara verildi. Yeni normale uygun olarak, festivalin çizgi etabı bu yıl 24 Eylül’de Yoğurtçu Parkı’nda başlıyor. Kadıköy Çizgi Festivali adıyla 3 gün sürecek festivalin açılışı yazar Güven Erkin Erkal’in moderatörlüğünde, Moğollar’ın yeniden bir araya gelmesine vesile olan Kaan Ertem için söyleşi olacak. Söyleşinin konukları Moğollar, saat 19.00’da sahne alacak. 

ÇOCUKLARA ÖZEL PROGRAM 

Festival alanında kurulan stantlarda çizgi roman, karikatür dergileri ve ürünleri de meraklısı ile buluşacak. Festivalde çocuklar da unutulmadı. Çocuk yayınevi stantları ile birlikte çocuklar için atölye çalışmaları yapılacak. İllüstratörler Platformu tarafından gerçekleştirilecek atölyelerde 24 Eylül Cuma günü saat 15.00’te Çağla Köseoğlu 6-9 yaş arası çocuklarla “Çocuklarla Çizim Atölyesi” düzenleyecek. 25 Eylül Cumartesi günü ise Aysun Neşeli “İllüstrasyon Çizim Atölyesi”nde çocuklarla buluşacak. 26 Eylül Pazar günü de saat 15.00’te İrma Zmiric Çetinkaya, 16.00’da ise Ümit Dizdar çocuklara bir saat boyunca çizim eğitimi verecek.

MEZAT BULUŞMASI

Koleksiyonerler için keyifli bir alışkanlık olan mezat bölümünde ise nadir bulunan, çizgi ve karikatür dünyasının dergi ve çizimleri meraklılarına açık artırma yoluyla sunulacak. Çizgi Roman Okurları Derneği’nin 26 Eylül Pazar günü düzenleyeceği mezat 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

FİLM GÖSTERİMLERİ

Festival programında bu yıl iki filmin gösterimi yapılacak. 25 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de, Oscar ödüllü Japon yönetmen Hayao Miyazaki’nin “Yürüyen Şato” filmi izlenebilecek. 26 Eylül Pazar günü saat 21.00’de de Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman’ın yönettiği “Örümcek Adam Örümcek Evreninde” gösterilecek.

Bu yılki etkinliklere katılacak yayınevleri, dergiler, platform ve dernekler şöyle: Arkabahçe, Aspendos Yayınevi, Baobab Yayınları, Bayan Yanı, Beta Çocuk- National Geographic Kids, Büyülü Dükkan, Çizgi Roman Okurları Derneği, Desen Yayınları, Flaneur, İllüstratörler Platformu, Karakarga Yayınları, Karikatürcüler Derneği, Leman, Marmara Çizgi, Notabene Yayınları, Paralel Evren, OT Dergi, Sırtlan Kitap, Tefrika Yayınları ve Tekir Kitap

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
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