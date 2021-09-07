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Kadıköy Çizgi Festivali Başlıyor

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda 24 Eylül’de Kadıköy Çizgi Festivali başlıyor. Festival, çizer söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara kadar birbirinden renkli etkinliklerle 26 Eylül’e kadar devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2021 Salı 10:58
Kadıköy Çizgi Festivali Başlıyor
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Kadıköy Belediyesi'nin ilkini 2019’da KADFEST Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri kapsamında gerçekleştirdiği festivale, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ara verildi. Yeni normale uygun olarak, festivalin çizgi etabı bu yıl 24 Eylül’de Yoğurtçu Parkı’nda başlıyor. Kadıköy Çizgi Festivali adıyla 3 gün sürecek festivalde çizerlerin yer alacağı söyleşiler, canlı çizimler, imza günleri, film gösterimleri gibi renkli etkinlikler yer alacak. Festival alanında kurulan stantlarda çizgi roman, karikatür dergileri ve ürünleri de meraklısı ile buluşacak. Programın mezat bölümünde ise nadir bulunan, çizgi ve karikatür dünyasının dergi ve çizimleri meraklılarına açık artırma yoluyla sunulacak. Festivalde çocuklar da unutulmadı. Çocuk yayınevi stantları ile birlikte çocuklar için atölye çalışmaları da yer alacak. Festival’de Haziran ayında yitirdiğimiz çizer Kaan Ertem’in anısına, çizerin kendi eserlerinin yer aldığı bir de sergi olacak.

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı festivaldeki etkinlikler çizgi romancı, karikatürist, illüstratör, eski - yeni kuşak bağımsız çizerlerin, çizgi dünyasından çeşitli platformların ve Karikatür Evi eğitmenlerinin katılımıyla Yoğurtçu Parkı’nda 24 - 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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