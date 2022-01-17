İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu Alan Kadıköy’ü Ziyaret Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Alan Kadıköy’deki “20. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı” sergisini gezdi.

Sergiyi açılışta tam olarak gezemediğini söyleyen İmamoğlu “İçimde kalmıştı, bir kere daha gezmek istedim” dedi. İmamoğlu’na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu, serginin küratörü Metin Deniz ve Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alişan Çapan eşlik etti. İmamoğlu “20. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı” sergisini ziyareti sırasında usta sanatçıların eserleri hakkında bilgi alırken, Alan Kadıköy’ün içindeki tiyatro salonu hakkında da “Çok iyi planlanmış bir yer. Burayı daha da fazla tanıtmak lazım” dedi.

2011 yılında Santral İstanbul'da açılan sergi, 11 yıl sonra Kadıköy’e taşındı. Devam niteliğinde olan sergide 433 eser arasından 182 eser Metin Deniz tarafından bir araya getirildi. Anadolu Yakası’nda bugüne kadar bir belediye tarafından düzenlenen en kapsamlı sergilerden biri olan sergide Türk resim tarihinin önemli isimlerinden Abidin Dino, Adnan Çoker, Albert Bitran, Ara Güler, Avni Arbaş, Burhan Doğançay, Fahrelnissa Zeid, Ferruh Başağa, Fikret Mualla, Hakkı Anlı, Komet, Mehmet Güleryüz, Mübin Orhon, Nejat Melih Devrim, Ömer Uluç, Selim Turan ve Yüksel Arslan’ın yanı sıra önemli heykeltraşlar İlhan Koman, Koray Ariş ve Seyhun Topuz gibi isimlerin eserleri bulunuyor. Sergi, 15 Şubat’a kadar Alan Kadıköy’de İstanbullular tarafından ziyaret edilebilecek.