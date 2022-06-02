Evde Temi̇zli̇k’ Hi̇zmeti̇ Yeni̇den Başladı

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kadıköy Belediyesi “Evde Temizlik” hizmetini yeniden başlattı. Pandemi nedeniyle iki yıldır ara verdiği evde temizlik hizmetine yeniden başlayan Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üstü, engelli, fiziksel ya da psikolojik güçsüzlük yaşayan Kadıköylülere ücretsiz evde temizlik hizmeti vermeye devam ediyor.

Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne yapılan başvuruların incelenmesi ile birlikte ekipler, önceden randevu alınan evlere gidip tüm temizliğini yapıyor; camlar siliniyor, mutfak-banyo yıkanıyor, yerler koltuklar temizleniyor, ortalık toparlanıp çöpler atılıyor. Tüm malzemelerini de belediye görevlileri getiriyor, gün içinde evi temizliyor.

“ÇOK DEĞERLİ BİR HİZMET”

22 yıldır Hasanpaşa’daki evinde yaşayan 85 yaşındaki Leyla Güler, Kadıköy Belediyesi’nin “Evde Temizlik” hizmetinden faydalanan vatandaşlardan biri. Evinin tüm temizliği yapılan, camları ve kapıları silinen, çöpleri atılan Güler, temizlik sonrası duygularını şöyle ifade ediyor:

“Bizim gibi yalnız yaşayan ve kendi işini yapmakta zorlanan insanlar için çok değerli bir hizmet. Temizliğimi yapacak gücüm artık yok. Yeğenlerim Kadıköy Belediyesi’ni aramış ve onlarda gelip temizliğimi yapıyor. Kadıköy Belediyesi’ne çok teşekkür ederim.”

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Kadıköy Belediyesi’nin bu hizmetinden;

- Yaşa bağlı sağlık sorunları,

- Fiziksel güçsüzlüğü olanlar,

- 65 yaş üstü yalnız yaşayan bireyler ve çiftler,

- Engelli ya da kronik sağlık sorunu olanlar.

Evde temizlik hizmetinden yararlanacak kişiler; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve psikologların ikamet adreslerinde yapılan sosyal inceleme sonrasında desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen bireyler arasından seçiliyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)