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“Evde Kal Kitaplara Ses Ver”

Pandemide evde kalmaktan sıkıldınız mı? Diksiyonunuza, artikülasyonunuza, akıcılığınıza güveniyor musunuz? Evde kaldığınız sürede kulakları dolduran güzel bir romanın sesi olmak ister misiniz? Cevabınız evet ise siz de evdeki imkanlarınızla Sesli Kütüphane için kitap okuyabilirsiniz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2020 Perşembe 09:32
“Evde Kal Kitaplara Ses Ver”
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Kadıköy Belediyesi’nin özellikle görme engeli olan bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kitap dinleyebilmeleri için 2010 yılından bu yana, Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde faaliyetini sürdüren Sesli Kütüphanesi, bugüne kadar gönüllü kitap okuyucuların ses kayıtları ile binlerce sesli kitabı arşivinde topladı. Gönüllülerin kütüphaneye giderek, okuma kabinlerinde seslendirdikleri kitaplar, ses dosyası olarak kütüphanenin arşivinde, engelli bireylerin erişimine sunulmakta. Kadıköy Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, pandemi döneminde hem görme engellilerin daha fazla sesli kitaba erişimini hem de yurttaşların sürece katkı sunmalarını sağlamak amacıyla “Evde Kal Kitaplara Ses Ver” sloganıyla kampanya başlattı.Pandemide evde izole olan yurttaşları evde kitap okumaya davet eden kampanya ile, Sesli Kütüphane arşivinde bulunan sesli kitapların sayısının ve çeşitliliğinin arttırılarak görme engelli bireylerin daha fazla kitaba erişimleri hedefleniyor.

NASIL GÖNÜLLÜ OKUYUCU OLABİLİRİM?

Kütüphanenin web sayfasında yer alan gönüllü okuyucu formu aracılığıyla başvuru yaptıktan sonra, sesinizin diksiyon, artikülasyon ya da akıcı okuma gibi temel kriterler açısından uygun olup olmadığının belirlenmesi için kütüphaneye 5 dakikalık deneme ses dosyasının iletilmesi gerekiyor. Daha sonra sesli kütüphaneye katkı sunmak isteyen gönüllüler evlerindeki bilgisayardan ya da telefonlarından mikrofonlu kulaklık sistemi ile ses kayıt programı yardımıyla kitap okuyup, kaydettikleri ses dosyasını kütüphaneye ileterek sesli kitap üretimine katkı sunabilecek.

İSTEDİĞİM KİTABI OKUYABİLİR MİYİM?

Seslendirilecek kitabı belirlemek için kütüphane yetkilileri öncelikli olarak seslendirilmesi talep edilmiş kitapları öneriyor. Bunun dışında daha önce seslendirilmemiş olması kaydıyla kitap seçimi gönüllü okuyucu tarafından da belirlenebiliyor. Ayrıca kütüphanede Braille kabartma baskı tekniği kullanılarak kitap çıkışı alınabiliyor, kitap okuma makinesi ile kitaplar elektronik ses formatında dinlenebiliyor ve TSS cihazı ile az görenler için mürekkep baskılı kitaplar okunabilir hale getirilebiliyor.

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