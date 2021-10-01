Daha İyi Bir Gelecek İçin “TARIM ZİRVESİ”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nin açılışı, 30 Eylül Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile yapıldı. Yenikapı’daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan zirve, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Bazı partililer ve çiftçilerin konuşmasının ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çiftçilerin kullanacakları yakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmayacağını söyledi. Hiçbir çiftçinin aracının haczedilmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, çiftçilerin borçlarından dolayı faiz ödemeyeceklerini, anaparayı da uygun koşullarda ödeyeceklerini ifade etti.

Belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için “üreten belediye” ve “sosyal belediyecilik” anlayışının öne çıkan örneklerinin sergilendiği fuar, 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Zirvede yer alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ise, Atıksız Yaşam Hareketi'ni destekleyen ve Türkiye'nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması olan “Atıksız Dükkân” uygulamasından bahsetti.

“Atıksız Dükkân ile fuarda yer alıyoruz”

Standı gezen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “CHP'li Belediyeler tarım ile ilgili neler yaptıklarını bu fuar alanında sergiliyorlar. Kadıköy bir tarım kenti değil. Fakat tarımda üretilen tüm ürünlerin bir de tüketilmesi gerekiyor. Biz bir tüketim şehri olarak Kadıköy Feneryolu'nda kurmuş olduğumuz “Atıksız Dükkân” ile fuarda yer alıyoruz. Buradaki amacımız atık ve çöp üretmeden ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmak. Bu ‘Atıksız Dükkân’da herhangi bir çöp üretilmiyor. Her şey geri dönüşümden elde edilmiş” dedi.

“Atıksız Dükkân” Standına Ziyaret

CHP’li belediyeler tarafından kurulan stantları gezen Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kadıköy Belediyesi’nin ödüllü projesi “Atıksız Dükkân” standını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Atıksız Dükkân’ın işleyişi hakkında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’ndan bilgi aldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)