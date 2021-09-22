Alzheimer Merkezinin 4. Yılı Kutlandı

Alzheimer hastalarının mutlu, huzurlu ve güvenle yaşadığı ortamlar yaratmak için 21 Eylül 2017 yılında açılan ve Kadıköylü Alzheimer hastalarına hizmet veren Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi dört yaşına girdi.

Merkezin açılışının dördüncü yılı kutlamasına Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu’nun katıldığı etkinliğe, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, Türkiye Alzheimer Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşin Ekşioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilek Şahinöz, Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nilgün Çınar katıldı.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Nilgün Çınar Alzheimer hastalığı ile ilgili bilgi vererek hastalığın hızlı artışına dikkat çekti. “Yaş ile birlikte en sık artış gösteren hastalıkların başında Alzheimer hastalığı gelmektedir. Amacımız hastalarımızın üzerindeki yükü biraz olsun hafifletmek, fiziksel aktiviteler yaptırabilmek, sosyal bir çevre içerisinde tutabilmek ve bilişsel aktivitelerle birlikte Alzheimer hastalığının evre atlamasını yavaşlatmayı amaçlıyoruz. Alzheimer hastalığı farkındalığını arttırmak amacıyla 21 Eylül Alzheimer günü olarak kabul edilmiştir.“dedi.

Pandemiden dolayı sosyal mesafeli gerçekleşen etkinlikle Alzheimer merkezi çalışanları şarkı söyledi. Kadıköy Belediyesi, Gençlik Sanat Merkezi öğrencilerinin verdiği müzik dinletisinin ardından, kutlama pastası kesildi. Kutlama sonunda Alzheimer hastaları ve çalışanları mor renkli uçan balonları gökyüzüne bıraktılar.

KAYNAK:İstanbul Tımes Haber Ajansı (İTHA)