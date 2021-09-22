banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1389.19
ALTIN
493.74
DOLAR
8.6507
STERLİN
11.8108
EURO
10.1568
Cumhurbaşkanı Yasakladı, AK Parti İBB Grubu Tam Tersi Öneride Bulundu!
Cumhurbaşkanı Yasakladı, AK Parti İBB...
İMAMOĞLU ATİNA’DAN SESLENDİ: İyi Niyet ve Ortak Akılla Çözülemeyecek Sorun Yok
İMAMOĞLU ATİNA’DAN SESLENDİ: İyi Niyet...
Deva Partisi'nden İktidara IBAN Önerisi ‘Bir IBAN da öğrenciler için verin’
Deva Partisi'nden İktidara IBAN Önerisi...
Grip ve Nezle Görülme Oranı Arttı! Uzmanlar Uyarıyor! Kimler Grip Aşısı Olmalı?
Grip ve Nezle Görülme Oranı...

Alzheimer Merkezinin 4. Yılı Kutlandı

Bu sene açılışının 4. Yılını kutlayan, Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi’nde 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında, Alzheimer hastaları ve yakınlarına destek olmak için etkinlik düzenlendi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2021 Çarşamba 08:59
Alzheimer Merkezinin 4. Yılı Kutlandı
banner171

Alzheimer hastalarının mutlu, huzurlu ve güvenle yaşadığı ortamlar yaratmak için 21 Eylül 2017 yılında açılan ve Kadıköylü Alzheimer hastalarına hizmet veren Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi dört yaşına girdi. 

Merkezin açılışının dördüncü yılı kutlamasına Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu’nun katıldığı etkinliğe, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, Türkiye Alzheimer Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşin Ekşioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilek Şahinöz, Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nilgün Çınar katıldı.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Nilgün Çınar Alzheimer hastalığı ile ilgili bilgi vererek hastalığın hızlı artışına dikkat çekti. “Yaş ile birlikte en sık artış gösteren hastalıkların başında Alzheimer hastalığı gelmektedir. Amacımız hastalarımızın üzerindeki yükü biraz olsun hafifletmek, fiziksel aktiviteler yaptırabilmek, sosyal bir çevre içerisinde tutabilmek ve bilişsel aktivitelerle birlikte Alzheimer hastalığının evre atlamasını yavaşlatmayı amaçlıyoruz.  Alzheimer hastalığı farkındalığını arttırmak amacıyla 21 Eylül Alzheimer günü olarak kabul edilmiştir.“dedi.
Pandemiden dolayı sosyal mesafeli gerçekleşen etkinlikle Alzheimer merkezi çalışanları şarkı söyledi. Kadıköy Belediyesi, Gençlik Sanat Merkezi öğrencilerinin verdiği müzik dinletisinin ardından, kutlama pastası kesildi. Kutlama sonunda Alzheimer hastaları ve çalışanları mor renkli uçan balonları gökyüzüne bıraktılar. 

KAYNAK:İstanbul Tımes Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YELDEĞİRMENİ SANAT EKİM AYI PROGRAMINI AÇIKLADI
YELDEĞİRMENİ SANAT EKİM AYI PROGRAMINI AÇIKLADI
Alzheimer Merkezinin 4. Yılı Kutlandı
Alzheimer Merkezinin 4. Yılı Kutlandı
Alzheimer Merkezinin 4. Yılı Kutlandı
Alzheimer Merkezinin 4. Yılı Kutlandı
Kadıköy Çizgi Festivali Programı Belli Oldu
Kadıköy Çizgi Festivali Programı Belli Oldu
Kadıköy Bostanlarına İlk Tohumlar Atıldı
Kadıköy Bostanlarına İlk Tohumlar Atıldı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169