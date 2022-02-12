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Türk İnsanın En Büyük Si̇lahı Sözcükleri̇di̇r

Kadınlara yönelik düzenlenen“Sözcüklerin Gücü Adına” adlı seminerde konuşan Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit, “Sözcükler sihirdir. Türk insanının elindeki silahı sözcükleridir” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2022 Cumartesi 08:55
Türk İnsanın En Büyük Si̇lahı Sözcükleri̇di̇r
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Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı  Tekamül Atölyesi’nde “Sözcüklerin Gücü Adına” adlı bir seminer düzenledi. Programda Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit kadınlarla buluştu. Esenlerli kadınların büyük ilgi gösterdiği program, keyifli bir sohbet havasına geçti.

HE-MAN’DEN YOLA ÇIKTIM

“Sözcüklerin Gücü” projesinin nasıl oluştuğunu anlatan Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit, “Türkiye’de iletişim kavramının içi boşaltıldı. Bu konuda bir şeyler yapmak istedim ve proje üzerinde çalışmaya başladım. Eski bir çizgi film kahramanından He-Man’den yola çıkarak ‘Gölgelerin Gücü Adına’yı, ‘Sözcüklerin Gücü Adına’ya dönüştürdüm.  Türk insanının elindeki silahı sözcükleridir. Bir insan, girdiği ortamda ne kadar problem olursa olsun, sözcüklerin gücünü kullanarak ortamı normal hâline dönüştürebilir” dedi.

BELA, İNSANIN DİLİNE BAĞLIDIR

Sözcüklerin, iletişimdeki öneminden bahseden Yiğit, şu şekilde konuştu:

“Sözcükler sihirdir. Düşündürür, güldürür, keyiflendirir, öfkelendirir, kızdırır, kederlendirir, duygulandırır. Aşık ettirir. Bir kadın erkek ilişkisindeki aşktan bahsetmiyorum. Bir çiçeğin tefekküründeki aşktan, bir çocuğun bakışına, bir hayvanın yüzündeki şefkate, çocukluğundan gelen bir kokuya. Ahlâklı insanın elinde sözcükler bu dünyayı dört başı mağmur hale getirirken, ahlâksız, vicdansız ve zalim insanın elinde sözcükler dünyayı cehennem azabına çevirir. Şu an Ortadoğu’nun yaşadığı da tam olarak bu. Sözcükler, ahlâksızların elinde. O sözcükleri alıp şifalandırmamız gerekir. Peygamber Efedimiz, ‘Yarın ne yaşayacağını merak ediyorsan, bugün ne konuştuğuna bak’ demiş. Bela, insanın diline bağlıdır.”

EN APTAL ORGANIMIZ: BEYİN

‘En aptal organımız beyindir’ diyen Yiğit, “Beyin, duyduğuna inanır. ‘Yorgunum, mutsuzum, kızgınım’ dediğimde, beyin de sahibini haksız çıkarmak istemez. Vücuda sinyaller yollar, vücut da o sinyallerle yorgun olduğunu hissetmeye başlar. Sözcüklerin sihri bu noktada devreye girer” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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