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Âşık Mahzuni̇ Şeri̇f Türküleri̇yle Anıldı

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinden oluşan Grup Litros, Âşık Mahzuni Şerif’in vefatının 20. yılında bir konser verdi. Konserde, Mahzuni Şerif’in türküleri seslendirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:40
Âşık Mahzuni̇ Şeri̇f Türküleri̇yle Anıldı
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinden oluşan Grup Litros, Şerif Cırık adıyla da bilinen 'Oy Bizim Eller', ‘Çeşmi Siyahım' ve 'Dom Dom Kurşunu' gibi türküleriyle tanınan Aşık Mahzuni Şerif’i vefatının 20. yıl dönümünde bir konserle andı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konser, Esenler halkının ilgisiyle karşılandı.

ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Konserde, Âşık Mahzuni Şerif’in ‘Çeşmi Siyahım', 'Dom Dom Kurşunu', ‘Merdo’, ‘Dargın Mahkum’, ‘Han Sarhoş Hancı Sarhoş’, ‘Parsel Parsel Eğlemişler Dünyayı’, Mevlam Gül Diyerek İki Göz Vermiş ve ‘Yalancısın İnanmam’ adlı eserleri seslendirildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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