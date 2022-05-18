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Ödünç Evi̇’nde Keyi̇fler Yeri̇nde!

Esenlerli minikler hafta sonu tatilinin tadını Ödünç Evi’nde çıkardı. Çim adam atölyesi ve bitki yetiştiriciliği atölyelerine katılan minikler, güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:48
Ödünç Evi̇’nde Keyi̇fler Yeri̇nde!
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde yer alan Ödünç Evi’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirerek miniklerin yüzünü güldürdü. Çim adam atölyesi ve bitki yetiştiriciliği atölyelerine katılan minikler, hafta sonu tatilini kendileri için düzenlenen etkinliklerle katılarak değerlendirdi. Müzik dinletileri eşliğinde palyaçolar, miniklere keyifli anlar yaşattı.

ANNEME HEDİYE EDECEĞİM

Etkinliğe katılan 6 yaşındaki Sarenur, “Artık havalar ısınmaya başladı. Yaz geldi. Çok mutluyum. Böyle etkinliklere katılmayı çok seviyorum. Arkadaşlarımla güzel vakit geçirdim. Çim adamımı evime götüreceğim” diye konuştu.

8 yaşındaki Yiğit Efe ise şu ifadeleri kullandı: “Bugün çok eğlendik. Etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederim. Saksıya ektiğim bitkiyi anneme hediye edeceğim. Arkadaşlarımla buraya daha sık gelmeyi düşünüyoruz.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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