Kadınlara E-Ticaret Ve Dijital Pazarlama Eğitimi

Esenlerli ev hanımları el emeği göz nuru ürünlerini satabilecekleri e-ticaret sitesinde bir araya geldi. Nar Projesi’ne katılan ev hanımlarının e-ticaret yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunmalarının yanı sıra teknolojik bir dil öğrenmeleri ve kişisel gelişimlerini de desteklemeleri proje kapsamındaki hedefler arasında yer alıyor.

EĞİTİMLER YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Nar Projesi katılımcısı ve yeni katılım sağlayan girişimci kadınlar için 'E- Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitim'leri başladı. Girişimci ruha sahip bütün kadınlar hafta içi pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri toplam 10 saat yapılan eğitim programına katılabiliyor. Eğitimler sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek 30 kişilik gruplarla yüz yüze yapılıyor. Eğitimler, yıl sonuna kadar her hafta yeni katılımcı grubuyla devam ediyor. Eğitimler sonrasında dileyen katılımcılara "nar.ist" sayfasında kendi mağazalarını açma fırsatı sunuluyor. Ücretsiz eğitimlere katılım devam ediyor.

A'DAN Z'YE E-TİCARET EĞİTİMİ

E-ticaret Eğitmeni Gökhan Aslantürk, e-ticaret, e-ticarette fotoğraf çekimi, dijital marketing konularında kadınları bilgilendirdi. Eğitimlerde katılımcılara; marka ve markalarla iletişim, operasyonel iş süreçleri ve mobil ticaret, sosyal medya ve optimizasyon, müşteri ilişkileri, ödeme sistemleri ve müşteri edinme , vizyon ve misyon oluşturma, nar.ist panel eğitimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve etkili iletişim eğitimleri de verilecek.