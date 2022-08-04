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Binlerce Genç Yaz Spor Okullarında!

Gençler ve çocuklar için Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, 5 farklı tesiste 11 branşta hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı kurslarda badmintondan cimnastiğe, wushudan yüzmeye kadar pek çok branşta eğitimler veriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2022 Perşembe 10:28
Binlerce Genç Yaz Spor Okullarında!
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Gençler ve çocuklar için yaşam kalitesini artırmak ve sporun farklı dallarında kendilerini geliştirmelerine fırsat tanımalarını sağlayan Esenler Yaz Spor Okulları tüm hızıyla devam ediyor. Esenler Yaz Okulları bu yaz 3 bin genci ağırlıyor.

GENÇLERE 162 KURSTA EĞİTİM

Yaz Okulları, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Mehmet Öcalan Spor Kompleksi, Oruç Reis Albayrak Spor Salonu, halı sahalar ve Esenler Gençlik Merkezi’nde 162 kursta gerçekleşiyor. Esenler’de ikamet eden 7-17 yaş aralığındaki 3 bin gencin eğitim aldığı yaz okulunda gençler badminton, basketbol, jimnastik, futbol, karate, masa tenisi, okçuluk, satranç, voleybol, wushu ve yüzme dalında eğitimler alıyorlar.

Okullar ile ilgili daha detaylı bilgi için 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yer alan Esenler Gençlik Merkezi’ne tüm sporseverleri bekliyoruz.

Kayıt olmak için 444 00 73 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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