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Besyo akademi’de yeni sezon başlıyor!

“Genç Yetenek BESYO Akademi” üçüncü sezon kayıtları tamamlandı. Elemeleri geçen 250 öğrencinin 10 ay sürecek eğitimleri 15 Aralık Çarşamba günü başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2021 Salı 14:35
Besyo akademi’de yeni sezon başlıyor!
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Geçtiğimiz sezonlarda yüzlerce gencin hayalini gerçekleştirmesine köprü olan “Genç Yetenek” projesi yeni sezonda da “Genç Yetenek”lere destek oluyor. Başvurular sonrası elemeleri geçen 250 öğrenciye, “Genç Yetenek” projesi hakkında detaylı bilgilerin verildiği bir seminer düzenlendi.

Gençleri üniversitelerin kondisyon sınavlarına hazırlamak amacıyla faaliyete geçen  “Genç Yetenek BESYO Akademisi” gençlerin beceri, denge, dayanıklılık ve sürat gibi birçok alanda başarılı olmalarını amaçlıyor. Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü de öğrencilerin bu başarıya ulaşmaları için sezon içerisinde tamamen ücretsiz olarak; parkur eğitimi, kros eğitimi, TYT desteği, kişisel gelişim seminerleri, kamp, malzeme ve ulaşım konularında genç yeteneklere destek oluyor.

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