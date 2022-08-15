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Basamak Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu

Tarihi ve ahlaki değerlerimizden beslenen içerikleri miniklerle buluşturan Şehir ve Çocuk YouTube kanalının açılış şarkısı “Basamak”ı konu alan bir resim yarışmasının sonuçları belli oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:11
Basamak Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu
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Esenler Belediyesi tarafından yayın hayatına kazandırılan Şehir ve Çocuk YouTube kanalının açılış şarkısı“Basamak” konulu yarışmanın sonuçları belli oldu. Yarışma kapsamında miniklerden büyük beğeni toplayan “Basamak” şarkısını resme döküp dereceye giren minikler birbirinden güzel hediyelerin sahibi oldu.

ÇEŞİTLİ HEDİYELERİN SAHİBİ OLDULAR

Türkiye’nin 81 ilinden katılımın sağlandığı yarışmada birinciye bisiklet, ikinciye tablet bilgisayar, üçüncüye ise paten armağan edildi.

Yarışmada derece girenler ise şöyle:

  1. Dilara Karabacak (Ordu)
  2. Ramiz Ünal (İzmir)
  3. Ravza Tanrıseven (Ordu)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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