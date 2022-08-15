Basamak Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu

Esenler Belediyesi tarafından yayın hayatına kazandırılan Şehir ve Çocuk YouTube kanalının açılış şarkısı“Basamak” konulu yarışmanın sonuçları belli oldu. Yarışma kapsamında miniklerden büyük beğeni toplayan “Basamak” şarkısını resme döküp dereceye giren minikler birbirinden güzel hediyelerin sahibi oldu.
ÇEŞİTLİ HEDİYELERİN SAHİBİ OLDULAR
Türkiye’nin 81 ilinden katılımın sağlandığı yarışmada birinciye bisiklet, ikinciye tablet bilgisayar, üçüncüye ise paten armağan edildi.
Yarışmada derece girenler ise şöyle:
- Dilara Karabacak (Ordu)
- Ramiz Ünal (İzmir)
- Ravza Tanrıseven (Ordu)
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA