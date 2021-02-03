Yeni Meclis Salonu Bütün Partiler Beğendi

Bir hafta önce hizmete giren Bağcılar Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Şubat ayı meclis toplantısına ilk ev sahipliğini yaptı. Belediye Hizmet Binası içerisinde yapılan yeni Meclis Salonu da kapılarını Şubat ayı meclis toplantısı için açtı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın başkanlık ettiği toplantı İstiklal Marşı, saygı duruşu ve dualarla başladı.

Bağcılar’a böyle bir eser yakışır

Açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, herkesin ve her kesimin fikrini alarak bugünlere gelindiğini belirterek “Kurucu belediye başkanımız Feyzullah Kıyıklık’tan bugüne kadar hizmeti geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman öncelikli hizmet noktamız halkın kendisiydi. Eğitimden sağlığa kadar önce ihtiyaç duyulan kurum ve tesisleri yaptık. Belki onları yapana kadar belediye binasını öncelikli olarak yapabilirdik. Ama önce halkımızın hizmetinin kolaylaştırılması, rahatlatılması geliyordu. Şimdi de kurumsallaşmış bir Bağcılar’a böyle güze bir eser yakışır dedik ve belediye binamızı inşa ettik. Güzel bir çalışmayla birlikte Bağcılar’a ve sizlere yakışan bir hizmet binasını da hizmete açmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir kez daha hamd ediyor ve şükrediyoruz. Rabbim burada güzel hizmetlere vesile olunmasını ve hayırlı kararlar alınmasını nasip etsin” dedi.

Şık ve güvenli bir yer

Gündem dışı söz alan diğer partili meclis üyeleri de yeni bina ve meclisle ilgili düşüncelerini dile getirdiler. CHP grubu adına konuşan Nesrin Serindağ, “Şubat ayı toplantımızı çok şık ve güvenli yeni hizmet binamızda yapıyoruz. Belediye binamızın bugüne kadarki oluşumunda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Yeni belediye binamızın ilçemize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. MHP adına konuşan Hüseyin Kahrimanoğlu ise “Yeni belediye binamızın hizmete açılmasında emeği geçen Lokman Çağırıcı beye ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bağcılarımıza hayırlı olsun” dedi. İYİ Parti adına söz alan Gökhan Yiğit ise şunları söyledi: “İlçemize böyle güzel bina kazandırdığı için Lokman Çağırıcı beye ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.”

Yoğun ilgi oldu

Toplantıda gündemde yer alan altı madde tek tek okunduktan sonra oylamayla karara bağlandı. Bu sırada maddelerin içeriği salonda bulunan sinevizyonla gösterildi. Heyecanlı geçen ilk meclis toplantısına yoğun ilgi vardı. AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İYİ Parti İlçe Başkanı Sururi Karabal, muhtarlar ve vatandaşlar da toplantıyı izlediler.

Şubat ayının ikinci toplantısı 4 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da meclis salonunda toplanmak üzere sona erdi.