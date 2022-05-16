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Yaşayan Fikirler Atölyesi’nin finali yapıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve öğrencilerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında özgün projeleri ortaya koyduğu ‘Yaşayan Fikirler Atölyesi’nin finali yapıldı. Heyecanlı anların yaşandığı programda sunumlarını yapan 6 gruptan “Yağmur Suyu Hasadı” projesiyle Hezarfen grubu birinci oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:45
Yaşayan Fikirler Atölyesi’nin finali yapıldı
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Bağcılar Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve liseli öğrencilerin Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında orijinal projeler ürettiği ‘Yaşayan Fikirler Atölyesi’nin kapanışı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de katılımıyla yapıldı. Başkanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa ilçede eğitim gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bağcılar’ın ismi projelerle anılacak

Daha güzel bir Bağcılar için gençlerle birlikte gayret göstereceğini söyleyen Özdemir, “Her platformdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyorum. Sizlerin fikir, öneri, düşünce ve eleştirilerini önemsiyorum. Her zaman konuşan, düşüncelerini ifade eden, fikirleriyle ön planda olan bir gençlik istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de siz genç kardeşlerimizin enerjisi ve fikirleriyle iyi bir Bağcılar’a hep beraber ulaşacağız. Bugünkü proje yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü seçilmek çok önemli ama buralara gelmek ve katkı sunmak da çok kıymetli. İnşallah ilk üçe giren projelerimizi hemen hayata geçireceğiz. Bağcılar’ın ismi bundan sonra projelerle, gençlerin hayata katılımıyla ve güler yüzüyle anılacak” dedi.

Öğrenciler büyük heyecan yaşadı

Açılış konuşmasının ardından 11 gruptan finale kalan 6 grubun üyeleri proje konularıyla ilgili 1.5 aydır yaptıkları çalışmaların sunumlarını yaptılar. Akademisyen ve alanında uzman kişilerden oluşan jürinin değerlendimesinin sonucunda; “Yağmur Suyu Hasadı” projesiyle Hezarfen grubu birinci, “Akademi Bağcılar” projesiyle Katip Çelebi ikinci ve “Sanal Gelecek” projesiyle de Biruni üçüncü oldu. Başkan Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencileri tebrik ederek hediyelerini verdi. Programda grup öğretmenlerine de plaket takdim edildi. Büyük heyecan yaşayan öğrenciler, organizasyondan dolayı Başkan Özdemir başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün düzenlediği; gelişmeye açık, yenilikçi fikir ve girişimlerine destek arayan ve yönetişimi geliştirerek yerel yönetime katılmalarını hedefleyen “Yaşayan Fikirler Atölyesi”nde 68 öğrenciden oluşan 11 grup yarışmıştı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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