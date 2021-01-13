Yaşam Destek Projesi, İhtiyaç Sahiplerinin Eli Kolu Oldu

Sosyal belediyecilik adına 2011 yılında Bağcılar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yaşama Destek Projesi kapsamında yardıma muhtaç kişilere yönelik gerçekleştirilen temizlik hizmetine devam ediliyor. Muhtar ve mahalle sakinlerinin aracılığıyla tespit edilen kimsesiz, düşkün ve ihtiyaç sahibi 400 aileden biri de Güneşli Mahallesi’nde yaşayan Karademir ailesi.

Onlar artık bizim çocuklarımız

72 yaşındaki Adil Karademir ve eşi Hanife Karademir, 40 yıllık Bağcılarlı. 10 yıl önce ortaya çıkan rahatsızlıkları nedeniyle ev işlerini tam olarak yapamayan Karademir çiftinin her ay evi Bağcılar Belediyesi ekiplerince temizleniyor. Vücudunda 7 platin olduğunu ve kan pıhtılaşması rahatsızlığı olduğunu belirten Hanife Karademir, “Eskiden hiç yorulmazdım. Her yeri temizlerdim. Şimdi bütün vücudum ağrıyor. Ellerim de uyuştuğu için artık ev işlerini yapamıyorum. Belediyenin gönderdiği görevliler çok güzel çalışıyor, evimizi pırıl pırıl ediyorlar. Onlar artık bizim çocuklarımız oldu. Hepsini çok seviyorum” dedi. Şeker ve tansiyon hastası Adil Karademir ise, “Başım çok döndüğü için ayakta durmakta da zorlanıyorum. O yüzden ben de ev işlerinde fazla yardımcı olamıyorum. Bizim durumumuzdakilere desteklerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya teşekkür ederim” dedi.

30 günde bir tekrarlanıyor

Bağcılar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, aylık plan doğrultusunda evleri ziyaret ediyor. Süpürmekle işe başlayan ekipler, çamaşırlar ile perdeleri yıkayıp ütülüyor. Mutfak, banyo ve odaları baştan aşağı en ince ayrıntısına kadar temizlendikten sonra camlar silinerek günlük temizlik tamamlanmış oluyor. Bu hayır işi 30 günde bir tekrarlanıyor.