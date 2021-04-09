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Uzmanlar Gençleri Geleceğe Hazırlıyor

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı ve Medipol Üniversitesi işbirliğiyle lise öğrencilerine; meslek tanıtımından diksiyona kadar farklı başlıklarda online eğitim veriliyor. Programa konuk olan alanında uzman isimler, anlattıklarıyla gençlerin geleceğine yön vermesinde onlara yardımcı oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Nisan 2021 Cuma 11:52
Uzmanlar Gençleri Geleceğe Hazırlıyor
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Pandemi sürecinde 12.000 öğrenciye internet üzerinden online seminer düzenleyen Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, yeni eğitim programıyla gönüllüleriyle buluşmaya devam ediyor. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı ve Medipol Üniversitesi çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yapılan protokoller çerçevesinde ilçede okuyan lise öğrencilerine yönelik online eğitim programı hazırlandı. Uzman isimler, belirlenen tarih ve saatlerde internet üzerinden gençlerle buluşuyor ve onlara sunum yapıyor.

Her şeyin temelinde eğitim var

Etkinlik çerçevesinde katılımcılara; meslek tanıtımı, deprem ve koruma bilinci, sel ve koruma bilinci, yangına karşı önlemler ve yangın söndürme eğitimi, iletişim ve takım çalışması, psikososyal destek, etkili sunum teknikleri, sınav ve stres, kişisel yetenekleri belirleme, temel diksiyon ve fonetik eğitim gibi konularda bilgi aktarımında bulunuluyor. Yapılan bu çalışmayla gençlerin kariyerlerine yön vermesinde ve gelecek planlamalarında yardımcı olunması amaçlanıyor.

Öğrencileri bu etkinliklere katılmaya davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Her şeyin temelinde eğitim var. Özellikle yarını emanet edeceğimiz gençleri çok iyi yetiştirmek zorundayız. Bu düşünceyle çeşitli kurumların bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin çok yararlı olacağına inanıyorum” dedi.

İlk program Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Muhammed İkbal’in yaptığı programla başladı. 7 Nisan 2021 tarihinde başlayan program Nisan ayı sonuna kadar devam edecek.

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