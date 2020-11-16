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Uyuşturucunun Zararlarını Narko TIR’da Öğreniyorlar

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşı bilgilendirmek amacıyla Bağcılar'da stant açan Narko TIR, özellikle öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2020 Pazartesi 09:25
Uyuşturucunun Zararlarını Narko TIR’da Öğreniyorlar
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Gençler, uyuşturucunun zararlarını gerçek kullanıcılarının fiziksel değişimi üzerinden öğreniyor. Bağımlıların tanınmayacak halleri hem ürkütüyor hem de akıllarda kalacak büyük bir ders veriyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce dizayn edilen ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi için hazırlanan “Narkotik TIR”ın son durağı Bağcılar oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda stant açan TIR, ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu. TIR'da kurulu olan ekranlarda "İlk etki ve etki süresini kovalama", "Ölümcül karışım", "Müdahale", "Tetikleyici oluşturma", "Beyinde oluşan hasar", "Bağımlılık yüzü", "Bağımlılık diyeti", "Kalbin aşırı hızlanması" ve "Madde kullanımına genel bir bakış" kategorilerinde görsel ve yazılı bilgilendirmeler bulunuyor. Pandemi nedeniyle gruplar halinde içeri alınan ziyaretçiler, narkotik polisleri tarafından bilgilendiriliyor.

Gerçek hayattan kesitler sunuyor

TIR'a en büyük ilgiyi ise öğrenciler gösteriyor. Gençler, sergilenenleri inceledikten sonra kafalarındaki bütün soruları uzmanlara yöneltiyor. Gençlerin en çok dikkatini çeken ise gerçek hayattan sunulan kesitler oldu. Bağımlıların madde kullanımıyla birlikte yaşadığı ve artık tanınmaz hale geldiği değişim izleyenleri hayretler içinde bıraktı. Bağımlıların tanınmayacak halleri görenlere büyük ders veriyor.

317 kişiyi uyuşturucu batağından kurtardık

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Demirbağ da liseli öğrencilerle birlikte TIR'ı ziyaret etti. TIR’da uyuşturucunun biyolojik ve sosyal yönden zararlarının gözler önüne serildiğini belirten Başkan Çağırıcı, "TIR'da madde bağımlılarının özellikle gelişim süreci, etkileri ve sonuçları görsel bir sergiyle detaylı anlatılıyor. Gerçek olaylar anlatıldığı için daha etkileyici oluyor. Ziyaretçiler, insan sağlığının ne kadar değerli olduğu konusunda aydınlanmış oluyorlar. Bağcılar Belediyesi olarak biz de uyuşturucuyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. 2015'te hayata geçirdiğimiz Yeni Bir Ben projemiz aracılığıyla ailelerle el ele verip gençlerimizi uyuşturucu belasından kurtarıyoruz. Yeni Bir Ben Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi’ne görevli uzman psikologlarımız, başvuruda bulunanlarla yakından ilgileniyor. Şimdiye kadar 317 kişiyi uyuşturucu batağından kurtardık" dedi.

Narko TIR, Bağcılar Meydan'da ilçe sakinlerine hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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