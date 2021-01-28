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Uyuşturucu Bağımlı Eşi İçin Bankadan Kredi çekti

Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Yeni Bir Ben” projesi kapsamında uzman psikologlar tarafından bugüne kadar 340 bağımlıya yardım eli uzatıldı. Bu süreçte birçok bağımlı yalnız kalırken A.T’nin eroin bağımlısı eşi M.T. için verdiği mücadele herkesi şaşırtıyor. Banka çalışanı A.T, hayat arkadaşını özel hastanelerde tedavi ettirmek için kredi çekti, elinden tutup tedavilere götürdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ocak 2021 Perşembe 14:01
Uyuşturucu Bağımlı Eşi İçin Bankadan Kredi çekti
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Bağcılar Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete sunulan 'Yeni Bir Ben Bağımlılık Sosyal Destek Projesi' ile bağımlı gençler uyuşturucu alışkanlığından kurtularak yeni bir hayata adım atıyor. Madde bağımlısı bireylerin başvuruları değerlendirildikten sonra planlanan tedavi süreciyle vatandaşlara destek olunuyor. Uzman klinik psikologlar, samimi bir ortamda danışanlarının hikayelerini dinliyor onlarla beraber yorucu bir yolculuğa çıkıyorlar.

Uyuşturucu kullanan dolmuş şoförü de var

Danışanların arasında çok farklı mesleklerden ve yaş gruplarından kişiler bulunuyor. Onların ve yakınlarının anlattıkları kimi zaman uzmanları da şaşırtıyor.  Bağımlılardan biri dolmuş şoförlüğü yapan 23 yaşındaki S.M. Bağcılar – Bakırköy hattında minibüs kullanan S.M, mesai saatlerinde uyuşturucu kullanmadığını söyledi. S.M, arkadaş ortamında başladığı bonzaiden kurtulmak için çevresinde kendisine zarar verenlerle irtibatını kesti. Terapilere düzenli gelen S.M’nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Hayatımı ona adadım

31 yaşındaki banka çalışanı A.T, de eroin bağımlısı eşi M.T’yi kurtarmak için Yeni Bir Ben’e başvurdu. 3 yıllık evli olduklarını söyleyen A.T, “Eşimle tanıştığımızda uyuşturucu kullandığını biliyordum. Onu çok seviyordum. Böyle bir durumda yalnız bırakamazdım. Sevgimle birlikte onu bu illetten kurtaracağıma inandım. Hayatımı ona adadım. Evlendikten sonra özel hastanede tedavi ettirmek amacıyla bankadan yüksek miktarda kredi çektim. Elinden tutup bütün tedavilere onunla birlikte gittim. Burasının birçok kişiye yardım ettiğini duydum. Son çare olarak buraya geldim. Psikologlarımız çok iyi ilgileniyorlar. İnşallah buradan güzel bir neticeyle ayrılacağız” dedi.

340 bağımlı kurtarıldı

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Yeni Bir Ben’de şimdiye kadar 340 bağımlı uyuşturucu batağından kurtarıldı. İleri derecede bağımlılık gösteren ve hastaneye yatışı gereken bağımlılar, bağımlılık tedavisi hizmeti veren AMATEM’e yönlendirilerek medikal tedavi süreci başlatılıyor.

Son Güncelleme: 28.01.2021 14:04
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