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Talha Yıldız’ın ikinci romanı çıktı: Gece Kanunları

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Talha Yıldız, polisiye roman yazarlığı hayatına yeni bir eser daha kaleme alarak devam etti. “Paşalar Gizli Divanı” adlı eserinin ardından Yıldız’ın kaleme aldığı Gece Kanunları da kitap marketlerindeki raflarda yerini aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:52
Talha Yıldız’ın ikinci romanı çıktı: Gece Kanunları
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Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Talha Yıldız, çok sevdiği polisiye roman yazarlığı hayatını başarıyla sürdürüyor. Yıldız, 5 yıllık süreçte hazırlığını ve yazımını gerçekleştirdiği Gece Kanunu adlı romanında ilginç detaylara ve hayalindeki kahramanlara yer verdiğini anlattı. İkinci romanının kitap marketlerindeki raflarda yerini almasından dolayı büyük sevinç yaşadığını ifade eden engelli yazar Talha Yıldız, esere hazırlığı ve yazım safhalarında çok emek verdiğini anlattı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Failler arasındaki bağlantılar anlatılıyor

Romanlarının hazırlığını yaparken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle yüz yüze görüştüğünü, polisiye yazarı Agatha Christie’nin eserlerini dikkatlice okuduğunu belirten Yıldız, “Kurguladığım romanlarımda kendi iç dünyamda hayal ettiğim kahramanlar yer alıyor” dedi. Polislik mesleğini çok sevdiğini de belirten Yıldız, romanlarındaki polis kahramanları da içselleştirdiğini söyledi. Gece Kanunları adlı romanda bir savcı ile gece kulübü işleten bir iş adamı cinayeti sonrası ortaya çıkan gelişmeler ve failler arasındaki bağlantılar anlatılıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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