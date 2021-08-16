banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1460.92
ALTIN
483.89
DOLAR
8.4799
STERLİN
11.7663
EURO
10.0014
Selde Ailesini Kaybeden Gençten Kılıçdaroğlu'na “En Azından Bir Mezarları Olsun”
Selde Ailesini Kaybeden Gençten Kılıçdaroğlu'na...
Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu, Felaketi Yaşayan Bozkurt'ta
Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu, Felaketi Yaşayan...
Koronavirüs 73 Milyon 500’ün Üzerinde Haberde Yer Aldı
Koronavirüs 73 Milyon 500’ün Üzerinde...
Sıcak Havalarda Beslenirken Serinlemek Mümkün mü?
Sıcak Havalarda Beslenirken Serinlemek Mümkün...

Pandemi Üniversite Tercihlerini de Etkiledi

Bağcılar Belediyesi, üniversite tercihi yapacak gençlere uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Üniversite adayı öğrencilerle yakından ilgilenen uzmanlar, pandemi sebebiyle psikoloji ve sağlık bölümlerine ilginin arttığını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:16
Pandemi Üniversite Tercihlerini de Etkiledi
banner171

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) başarıyla atlatan öğrencileri şimdi de tercih telaşı sardı. Bağcılar Belediyesi, üniversite adayı gençlere yardımcı olabilmek ve doğru tercih yapabilmeleri amacıyla “Tercih Günleri” etkinliği başlattı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi ile Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde stantlar oluşturuldu.

Bu noktalarda uzmanlar tarafından karşılanan öğrencilere ücretsiz olarak tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti veriliyor. Gençlerin puanları, başarı sıralamaları, ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir bölüm seçmelerine yardımcı olunuyor. Her gün yüzlerce kişiyle görüşen eğitmenler, tercih yaparken hayallerin değil ekonomik şartların ön planda tutulduğunu ve gençlerin iş imkanı yüksek olan fakültelere yöneldiğini belirtti. Pandemi sebebiyle iş alanı genişleyen psikoloji ve sağlık bölümlerinin en çok istenen bölümler olduğu bildirildi.

Bu dönem öğrencilerimiz için çok önemli

Gençlerin hayatlarıyla ilgili en önemli kararlarında doğru adım atmaları için yanlarında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tercih dönemi öğrencilerimiz için çok önemli. Verecekleri kararın onları mutlu olacakları yere götürmesi gerekiyor. Bunu sağlamak için onlara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimiz salgın sebebiyle zor bir sezon geçirdiler ama istedikleri üniversiteye yerleşince geçmişi unutup eğitimlerine en güzel şekilde devam edecekler” dedi.

5 Ağustos tarihinde başlayan etkinlik 20 Ağustos’ta sona erecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Soylu İle Lokman Çağırıcı Afet Bölgesi Bozkurt’ta
İçişleri Bakanı Soylu İle Lokman Çağırıcı Afet Bölgesi Bozkurt’ta
Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı
Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı
Bağcılar’da Çocuklar Okul Bahçesinde Yüzme Öğreniyor
Bağcılar’da Çocuklar Okul Bahçesinde Yüzme Öğreniyor
Çocuklara ‘Beyaz Gezi’yle Bağcılar turu
Çocuklara ‘Beyaz Gezi’yle Bağcılar turu
Staj İçin Gittiği Engeliler Sarayı’nda Küçük İşletme Kurdu
Staj İçin Gittiği Engeliler Sarayı’nda Küçük İşletme Kurdu

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169