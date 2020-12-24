Pandemi Döneminde De Kütüphane Boş Kalmıyor

Covid-19 sebebiyle birçok kurum kapılarını geçici süreyle kapatırken İstanbul’da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alan Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi hizmet vermeye devam ediyor. Kapasitesi yarı yarıya düşürülen kütüphane her gün dezenfekte ediliyor. Kapıda yapılan HES sorgulamasıyla içeri alınan ilçe sakinleri, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenen bölmeli masalarda çapraz bir şekilde oturuyor. Kurum içinde maskesiz dolaşılmasına veya gruplar halinde çalışılmasına izin verilmiyor.

Yaş kuralına uyuluyor

Kütüphaneye girişlerde yaş kuralına da çok dikkat ediliyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler de serbest oldukları zaman kütüphaneye alınıyor. Buna göre 65 yaş üzeri olanlar saat 10.00-13.00 arası, 20 yaş altı olanlar ise 13.00-15.30 arası hizmetten yararlanıyor. Kütüphanenin daimi misafirlerini ise KPSS’ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) hazırlanan gençler oluşturuyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı olmayanlar, gün boyu burada zaman geçiriyor.

Bütün önlemleri aldık

Kültür hizmetini belirli değişikliklerle sürdürdüklerini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Normal zamanlarda 24 saat açık olan bu eğitim yuvamızı salgın nedeniyle sadece gündüz açık tutuyoruz. Gençlerimizin mahrum olmamaları için bütün önlemleri aldık. Kapasitemizi de yarı yarıya düşürdük. İnşallah bu süreç erkenden biter ve eski günlere döneriz” dedi.

Kütüphane sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı günlerden itibaren 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.