Memur Adayı Engellilere Tercih Yardımı

ÖSYM Başkanlığı’nın 2021 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS/Kura) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için tercih işlemlerinin başladığını duyurmasının üzerine engelleri heyecan sardı. Memur adayı engellilerden kimi bir iş sahibi olmak için kimi de hayallerindeki yere girmek için tercih kılavuzunu incelemeye başladı. Bu dönemde Bağcılar Belediyesi de engellilere yardımcı olabilmek amacıyla “Tercih yardımı” etkinliği başlattı. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Kariyer Merkezi’nde düzenlenen program kapsamında EKPSS’ye girmiş olan engelliler, personel tarafından karşılanıyor. Görevliler, adayların yerleşmek istedikleri kadrolar hakkında merak ettikleri soruları cevaplandırıyor, isteyenin de kendi beyanına göre tercih formunu dolduruyor.

Engelliler için önemli bir karar

Tercih yapan engellilere başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Önemli bir karar aşamasında olan engelli kardeşlerimizin doğru tercih yapabilmeleri çok önemli. Bu yüzden bu süreçte yanlarında oluyoruz. Mesai arkadaşlarımızın yardımıyla kafalarındaki bütün sorulara cevap bulacaklar” dedi. Adaylar tercihlerini, 13-19 Ocak tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 19 Ocak saat 23.59’da sona erecek.