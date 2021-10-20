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Meme kanserine karşı pembe maske taktılar

Meme kanserine dikkat çekmek için farkındalık oluşturmak isteyen Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından personele ve vatandaşlara pembe maske dağıtıldı. Çalışanlar, yanlarında taşıdıkları pankartlarla da erken tanının önemine vurgu yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2021 Çarşamba 15:10
Meme kanserine karşı pembe maske taktılar
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana 01-31 Ekim tarihi Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Bağcılar Belediyesi de meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanserine dikkat çekmek amacıyla her sene bir faaliyet düzenliyor. Bu yıl da “Pembe maske tak, meme kanserine dikkat çek” adlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Sağlık İşler Müdürlüğü personeli, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara pembe maske dağıttı. Ellerinde “Erken fark edersen çok şey fark eder”, “Farkına var kontrolü ele al”, “Kanserden korkma geç kalmaktan kork” ve “Tarama 1 saatinizi kanser hayatınızı alır” yazılı pankart taşıyan çalışanlar, erken teşhis konusunda uyarılarda bulundu.

Korkulacak bir hastalık değil

Meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türü olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Pembe maske dağıtarak kadınlarımız için önemli bir risk grubunda bulunan bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Meme kanserinin korkulacak bir hastalık olmadığını, erken teşhis edildiğinde tedavileri olabildiğini ve yüz güldürücü sonuçlar alındığını hatırlatmak istedik. Kadınlardan ricamız, gereken kontrolleri düzenli olarak yaptırın ve önlemini erkenden alın” dedi.

Etkinliğe erkekler de pembe maske takarak destek verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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