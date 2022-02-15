Lokman Çağırıcı’dan kitap hediyesi

14 Şubat Öykü Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk

Kütüphanesi’nin öncülüğünde bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikaye”

isimli kitabı belediye bünyesindeki kütüphanelerde öğrencilere dağıtıldı. Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı da bu amaçla Başkanlık Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Gençlerle bir süre sohbet eden

Çağırıcı, onlara kitap ve kalem hediye etti. Sürpriz karşısında önce bir şaşkınlık geçiren kitap

sevdalıları, bu anlamlı hediyeden dolayı Başkan Çağırıcı’ya teşekkür etti.

Kitaplarla kendinizi yenileyin

Gençlere başarılar dileyen Çağırıcı, “Her şey okumakla değişir. Kendinizi kitaplarla yenileyin ve daha

güçlü bir şekilde geleceğe hazırlayın” dedi. Etkinliklerin devamında Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz

Kültür Merkezi’nde kitabın uyarlaması olan film izletildi.