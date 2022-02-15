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Lokman Çağırıcı’dan kitap hediyesi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde belediye bünyesinde hizmet veren kütüphanelerde gençlere Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikaye” isimli kitabını hediye etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Şubat 2022 Salı 14:01
Lokman Çağırıcı’dan kitap hediyesi
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14 Şubat Öykü Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk
Kütüphanesi’nin öncülüğünde bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikaye”
isimli kitabı belediye bünyesindeki kütüphanelerde öğrencilere dağıtıldı. Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı da bu amaçla Başkanlık Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Gençlerle bir süre sohbet eden
Çağırıcı, onlara kitap ve kalem hediye etti. Sürpriz karşısında önce bir şaşkınlık geçiren kitap
sevdalıları, bu anlamlı hediyeden dolayı Başkan Çağırıcı’ya teşekkür etti.
Kitaplarla kendinizi yenileyin
Gençlere başarılar dileyen Çağırıcı, “Her şey okumakla değişir. Kendinizi kitaplarla yenileyin ve daha
güçlü bir şekilde geleceğe hazırlayın” dedi. Etkinliklerin devamında Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
Kültür Merkezi’nde kitabın uyarlaması olan film izletildi.

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