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Lokman Çağırıcı: Yeni Kadir Abiler yetiştirmek zorundayız

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Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Şubat 2022 Pazartesi 09:03
Lokman Çağırıcı: Yeni Kadir Abiler yetiştirmek zorundayız
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İstanbul&#39;un abisi olarak her görüşten ve kesimden insanın gönüllerinde yer eden İstanbul Büyükşehir
Belediyesi eski Başkanı merhum Dr. Kadir Topbaş’ın ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle
Bağcılar’da özel bir tören düzenlendi. Bağcılar Belediyesi ve Ensar Vakfı işbirliğiyle Dr. Kadir Topbaş
Halk Sarayı’nda gerçekleşen programa; Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş, çocukları, dostları, mesai
arkadaşları ve sevenleri iştirak etti.
Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dev ekranda Topbaş’ı anlatan slayt gösterisi, salonda duygu dolu
dakikaların yaşanmasına neden oldu. Görüntüler eşliğinde zamanda yolculuğa çıkan Topbaş ailesi
fertleri ve izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Topbaş’la uzun süre çalışan AK Parti eski milletvekili
Feyzullah Kıyıklık, övgüyle bahsettiği merhum için “Çok sevdiğim ve takdir ettiğim bir insandı. Bir
müddet avukatlığını yaptım ama avukatlık hiçbir işi olmayan herkesin çok güzel davranan biriydi.
Ahlaklı, edepli, dürüst ve mert bir insandı. Bu konuda kendisine her zaman şahitlik ederim. Birlikte
güzel işler yaptık. İstanbul Büyükşehir’in elde edilmesinde, Türkiye’de belediyeciliğin oturmasında
buradaki çalışmaların çok büyük önemi vardı” dedi.
Herkesin derdiyle ilgilenirdi
Topbaş’ın hayatında ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise
“Siyasette gözümü Kadir abi, Feyzullah Abi ve başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la açtım. Belki onlar
olmasaydı ben farklı yerlerde olabilirdim. Kadir abiyle gençlik kollarında Bağcılar’a bir şeyler yapmaya
çalıştık. Bugün sancılı günler yaşıyoruz. Sancılı günleri de neden yaşadığımızı da mutlaka takip
etmemiz lazım. İşte buradaki kadim dostlar bundan sonraki süreçte yeni Kadir Abiler yetiştirmek,
vatanına, milletine, İslam’a hizmet edecek ve bu ülkede 15 Temmuzları yaşatmayacak inançlı nesiller
yetiştirmek zorunda. Kadir abi buna gerçekten önem verirdi. Çok güzel sözleri vardı. Sözü de hayata
geçiren birisiydi. ‘Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz’ derdi. İşte Bağcılar tarlasındaki izlerini
biraz önce izledik. Ne maddi olarak ne de makam ve mevki olarak ihtiyacı vardı. Kimseyi ihmal
etmeden her birinin derdiyle teker teker ilgilenirdi. Dertlenmeyi biz ondan öğrendik” diye konuştu.
Ensar Vakfı Başkanı Şener Ağaç ise şunları söyledi: “Bizlere maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman
esirgemeyen çok değerli bir abimizdi. Kişiliğinde, karakterinde ve istikametinde hiç değişiklik olmayan
nadir insanlardan birisi olarak hafızamızda yer etti.”
Onu hep uzaktan sevdik
Aile adına söz alan Topbaş’ın oğlu Hüseyin Topbaş da “Bizim için çok duygulu ve anlamlı bir gece.
Babamla ilgili o kadar çok güzel anılar duydum. Çok emek ve hizmet verdi. Bundan dolayı bizlerle
geçirdiği süreç biraz daha kısıtlı kaldı. Bu anlamda biz onu hep uzaktan sevdik. Çok da güzel bir bağ
kurduk. Şu an aramızda olmasa da her daim kalbimizle onu dinliyoruz. Çok güzel bir bağımız var.
Tertemiz bir isim ve soyad bıraktı bize. İnşallah biz de ailesi ve çocukları olarak bu isme layık bir hayat

yaşarız. Sinevizyon gösterisinde duygusal anlar yaşadım. Bu programa emeği geçenlere çok teşekkür
ediyorum” dedi.
Geceye katılan ve aralarında AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk’ten eski Bahçelievler Belediye
Başkanı Osman Develioğlu, eski Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tülün gibi isimlerin de yer aldığı
Topbaş’ın mesai arkadaşları, çocukluk arkadaşları anılarını paylaştı.
Anma etkinliği, Topbaş için ilçe genelindeki Kuran kurslarında okunan Kuran’ı Kerim’in hatim duasının
yapılmasıyla sona erdi.

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