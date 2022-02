Lokman Çağırıcı: Yeni Kadir Abiler yetiştirmek zorundayız

İstanbul'un abisi olarak her görüşten ve kesimden insanın gönüllerinde yer eden İstanbul Büyükşehir

Belediyesi eski Başkanı merhum Dr. Kadir Topbaş’ın ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle

Bağcılar’da özel bir tören düzenlendi. Bağcılar Belediyesi ve Ensar Vakfı işbirliğiyle Dr. Kadir Topbaş

Halk Sarayı’nda gerçekleşen programa; Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş, çocukları, dostları, mesai

arkadaşları ve sevenleri iştirak etti.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dev ekranda Topbaş’ı anlatan slayt gösterisi, salonda duygu dolu

dakikaların yaşanmasına neden oldu. Görüntüler eşliğinde zamanda yolculuğa çıkan Topbaş ailesi

fertleri ve izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Topbaş’la uzun süre çalışan AK Parti eski milletvekili

Feyzullah Kıyıklık, övgüyle bahsettiği merhum için “Çok sevdiğim ve takdir ettiğim bir insandı. Bir

müddet avukatlığını yaptım ama avukatlık hiçbir işi olmayan herkesin çok güzel davranan biriydi.

Ahlaklı, edepli, dürüst ve mert bir insandı. Bu konuda kendisine her zaman şahitlik ederim. Birlikte

güzel işler yaptık. İstanbul Büyükşehir’in elde edilmesinde, Türkiye’de belediyeciliğin oturmasında

buradaki çalışmaların çok büyük önemi vardı” dedi.

Herkesin derdiyle ilgilenirdi

Topbaş’ın hayatında ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise

“Siyasette gözümü Kadir abi, Feyzullah Abi ve başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la açtım. Belki onlar

olmasaydı ben farklı yerlerde olabilirdim. Kadir abiyle gençlik kollarında Bağcılar’a bir şeyler yapmaya

çalıştık. Bugün sancılı günler yaşıyoruz. Sancılı günleri de neden yaşadığımızı da mutlaka takip

etmemiz lazım. İşte buradaki kadim dostlar bundan sonraki süreçte yeni Kadir Abiler yetiştirmek,

vatanına, milletine, İslam’a hizmet edecek ve bu ülkede 15 Temmuzları yaşatmayacak inançlı nesiller

yetiştirmek zorunda. Kadir abi buna gerçekten önem verirdi. Çok güzel sözleri vardı. Sözü de hayata

geçiren birisiydi. ‘Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz’ derdi. İşte Bağcılar tarlasındaki izlerini

biraz önce izledik. Ne maddi olarak ne de makam ve mevki olarak ihtiyacı vardı. Kimseyi ihmal

etmeden her birinin derdiyle teker teker ilgilenirdi. Dertlenmeyi biz ondan öğrendik” diye konuştu.

Ensar Vakfı Başkanı Şener Ağaç ise şunları söyledi: “Bizlere maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman

esirgemeyen çok değerli bir abimizdi. Kişiliğinde, karakterinde ve istikametinde hiç değişiklik olmayan

nadir insanlardan birisi olarak hafızamızda yer etti.”

Onu hep uzaktan sevdik

Aile adına söz alan Topbaş’ın oğlu Hüseyin Topbaş da “Bizim için çok duygulu ve anlamlı bir gece.

Babamla ilgili o kadar çok güzel anılar duydum. Çok emek ve hizmet verdi. Bundan dolayı bizlerle

geçirdiği süreç biraz daha kısıtlı kaldı. Bu anlamda biz onu hep uzaktan sevdik. Çok da güzel bir bağ

kurduk. Şu an aramızda olmasa da her daim kalbimizle onu dinliyoruz. Çok güzel bir bağımız var.

Tertemiz bir isim ve soyad bıraktı bize. İnşallah biz de ailesi ve çocukları olarak bu isme layık bir hayat

yaşarız. Sinevizyon gösterisinde duygusal anlar yaşadım. Bu programa emeği geçenlere çok teşekkür

ediyorum” dedi.

Geceye katılan ve aralarında AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk’ten eski Bahçelievler Belediye

Başkanı Osman Develioğlu, eski Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tülün gibi isimlerin de yer aldığı

Topbaş’ın mesai arkadaşları, çocukluk arkadaşları anılarını paylaştı.

Anma etkinliği, Topbaş için ilçe genelindeki Kuran kurslarında okunan Kuran’ı Kerim’in hatim duasının

yapılmasıyla sona erdi.