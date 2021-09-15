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Lokman Çağırıcı, Gençlerle Açık Hava Programında Buluştu

Gençlerle bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı hem onların beklenti ve isteklerini dinledi hem de birlikte şarkılar söyleyip keyifli zaman geçirdi. Ülkenin geleceğini inşa etmede esas unsurun gençlerde olduğunu söyleyen Çağırıcı, “Gençlerin fikirleriyle işin içinde olması çalışmaların daha moralli ve güçlü şekilde yürümesini sağlıyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Eylül 2021 Çarşamba 10:42
Lokman Çağırıcı, Gençlerle Açık Hava Programında Buluştu
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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Güneşli Mahallesi’nde düzenlenen “Gençlik Buluşması”
etkinliğine katıldı. Koca Yusuf Parkı’nda akşam saatlerinde gerçekleşen açık hava programına mahalle
gençleri yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin geleceği olan pırıl pırıl gençleri karşısında görmekten çok
mutlu olduğunu söyleyen Çağırıcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkenin geleceğini
inşa etmeye çalışırken esas unsurun gençlerde olduğuna inanıyorum. Gençlerin vereceği omuz
desteği çok önemli. Gençlerin fikirleriyle işin içinde olması çalışmaların daha moralli ve güçlü şekilde
yürümesini sağlıyor. Sizin fikirlerinizi önemsiyoruz. Gençlerin fikirlerinden proje üreteceğimize
inanıyoruz. Türkiye başta savunma sanayi olmak üzere çok güzel atılımlar ortaya koyuyor. Dünyada
rol biçilen ülke değil rol biçen ülke konumuna geldik” dedi.
Birlikte şarkı söylediler
Buluşmanın istişare kısmında ise Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti Gençlik
Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan katılımcıların sorularını cevaplayıp, beklenti ve isteklerini dinledi.
İlerleyen saatlerde ise gençler, mini bir konserle geceye renk kattı. Çağırıcı da söylenen yöresel
türkülere ve son dönemin popüler şarkılarına eşlik etti.
Yetkililer, pandemi sebebiyle ara verilen bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.Lokman Çağırıcı, gençlerle açık hava programında buluştu
Gençlerle bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı hem onların beklenti ve
isteklerini dinledi hem de birlikte şarkılar söyleyip keyifli zaman geçirdi. Ülkenin geleceğini inşa
etmede esas unsurun gençlerde olduğunu söyleyen Çağırıcı, “Gençlerin fikirleriyle işin içinde olması
çalışmaların daha moralli ve güçlü şekilde yürümesini sağlıyor” dedi.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Güneşli Mahallesi’nde düzenlenen “Gençlik Buluşması”
etkinliğine katıldı. Koca Yusuf Parkı’nda akşam saatlerinde gerçekleşen açık hava programına mahalle
gençleri yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin geleceği olan pırıl pırıl gençleri karşısında görmekten çok
mutlu olduğunu söyleyen Çağırıcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkenin geleceğini
inşa etmeye çalışırken esas unsurun gençlerde olduğuna inanıyorum. Gençlerin vereceği omuz
desteği çok önemli. Gençlerin fikirleriyle işin içinde olması çalışmaların daha moralli ve güçlü şekilde
yürümesini sağlıyor. Sizin fikirlerinizi önemsiyoruz. Gençlerin fikirlerinden proje üreteceğimize
inanıyoruz. Türkiye başta savunma sanayi olmak üzere çok güzel atılımlar ortaya koyuyor. Dünyada
rol biçilen ülke değil rol biçen ülke konumuna geldik” dedi.
Birlikte şarkı söylediler
Buluşmanın istişare kısmında ise Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti Gençlik
Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan katılımcıların sorularını cevaplayıp, beklenti ve isteklerini dinledi.
İlerleyen saatlerde ise gençler, mini bir konserle geceye renk kattı. Çağırıcı da söylenen yöresel
türkülere ve son dönemin popüler şarkılarına eşlik etti.
Yetkililer, pandemi sebebiyle ara verilen bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.Lokman Çağırıcı, gençlerle açık hava programında buluştu
Gençlerle bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı hem onların beklenti ve
isteklerini dinledi hem de birlikte şarkılar söyleyip keyifli zaman geçirdi. Ülkenin geleceğini inşa
etmede esas unsurun gençlerde olduğunu söyleyen Çağırıcı, “Gençlerin fikirleriyle işin içinde olması
çalışmaların daha moralli ve güçlü şekilde yürümesini sağlıyor” dedi.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Güneşli Mahallesi’nde düzenlenen “Gençlik Buluşması”
etkinliğine katıldı. Koca Yusuf Parkı’nda akşam saatlerinde gerçekleşen açık hava programına mahalle
gençleri yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin geleceği olan pırıl pırıl gençleri karşısında görmekten çok
mutlu olduğunu söyleyen Çağırıcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkenin geleceğini
inşa etmeye çalışırken esas unsurun gençlerde olduğuna inanıyorum. Gençlerin vereceği omuz
desteği çok önemli. Gençlerin fikirleriyle işin içinde olması çalışmaların daha moralli ve güçlü şekilde
yürümesini sağlıyor. Sizin fikirlerinizi önemsiyoruz. Gençlerin fikirlerinden proje üreteceğimize
inanıyoruz. Türkiye başta savunma sanayi olmak üzere çok güzel atılımlar ortaya koyuyor. Dünyada
rol biçilen ülke değil rol biçen ülke konumuna geldik” dedi.
Birlikte şarkı söylediler
Buluşmanın istişare kısmında ise Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti Gençlik
Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan katılımcıların sorularını cevaplayıp, beklenti ve isteklerini dinledi.
İlerleyen saatlerde ise gençler, mini bir konserle geceye renk kattı. Çağırıcı da söylenen yöresel
türkülere ve son dönemin popüler şarkılarına eşlik etti.
Yetkililer, pandemi sebebiyle ara verilen bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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