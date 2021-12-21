Lokman Çağırıcı: Dolar oyunu bozuldu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Öğrenci Buluşmaları” kapsamında Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, Barbaros Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Yılmaz’ın katıldığı programda Çağırıcı, gençlerle sohbet etti. Öğrencilerin istek ve
şikayetlerini dinleyen Çağırıcı, eğitimden bilime kadar Türkiye’nin dünden bugüne geldiği noktaya da
değindi.
Türkiye’nin önüne geçmek istiyorlar
Dün gece dövizde ve altında yaşanan sert düşüşle ilgili açıklamalarda bulunan Çağırıcı şunları söyledi:
“Geçmiş dönemlerde mücadele silahla ve savunma sanayisiyle yapılıyordu. Şimdi 21. yüzyıl
dünyasındayız mücadelenin de şekli değişti. Şimdinin mücadelesi bilişim, teknoloji ve dolar. Ülkemiz
her geçen gün büyüyor. Düşmanlarımız da bunun farkındalar ve Türkiye’nin önüne geçmek istiyorlar.
Çünkü Afrika’dan Bosna’ya Suriye’den Filistin’e kadar her yerde karşılarına Türkiye çıkıyor ve onların
istediklerini yapmalarına izin vermiyorlar. O zaman ne yapalım Türkiye’yi bitirelim diyorlar. Türkiye’yi
bitirme hesabı içindeler. Ama ne oldu? Allah’a şükür dün gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın açıklamalarından sonra her şey alt üst oldu. Oyunlar bozuldu” dedi.
Öğrenci Buluşmaları her hafta başka bir okulda devam edecek.
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Öğrenci Buluşmaları” kapsamında Bağcılar Belediye